पहले किया किस, फिर गर्लफ्रेंड को गोद में उठाया, लेडी लव माहिका संग हार्दिक पांड्या ने शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें

पहले किया किस, फिर गर्लफ्रेंड को गोद में उठाया, लेडी लव माहिका संग हार्दिक पांड्या ने शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें

Hardik Pandya Share Pics With Mahieka: हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टा पर एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड संग अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में वे माहिका को गोद में उठाए हुए भी नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 10:50 AM (IST)
जब से हार्दिक पांड्या ने मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया तब से अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लेडी लव पर प्यार लुटाते हुए तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. मंगलवार शाम को भी, क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें से कुछ में वे अपनी गर्लफ्रेंड माहिका संग रोमांटिक अंदाज में नजर आए.

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका को किस करते हुए वीडियो की शेयर
हार्दिक पांड्या द्वारा शेयर की गई एक वीडियो में,वे और माहिका ट्रेडिशनल आउटफिट में कैमरे के सामने पोज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं. इस दौरान हार्दिक अपनी लेडी लव के गालों पर किस करते भी नज़र आते हैं. वहीं एक और वीडियो में दोनों कुछ पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह क्लिप उनके दिवाली सेलिब्रेशन की हो सकती है.

एक तस्वीर जिसने सबका ध्यान खींचा, उसमें हार्दिक, माहिका को गोद में उठाए मिरर सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं.

 

 
 
 
 
 
कौन हैं माहिका शर्मा?
माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री ली हुई है. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. वह कई म्यूदिक वीडियो, इंडीपेंडेट फिल्मों और तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे ब्रांड्स के एड कैंपेन में नज़र आ चुकी हैं. उन्होंने मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे टॉप इंडियन डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक भी किया है. 2024 में, माहिका को इंडियन फ़ैशन अवार्ड्स में "मॉडल ऑफ़ द ईयर (न्यू एज)" अवॉर्ड भी मिला था.

हार्दिक पांड्या का पिछले साल नताशा से हुआ था तलाक
हार्दिक पांड्या की शादी बॉलीवु़ड एक्ट्रेस स्टेनकोविक से हुई थी. दोनों ने मई 2020 में शादी की और फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से दोबारा वेडिंग की थी. हालांकि जुलाई 2024 में इस जोड़ी ने तलाक की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था. बता दें कि हार्दिक और नताशा का एक बेटा अगस्त्य भी है. 

Published at : 19 Nov 2025 10:50 AM (IST)
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
Embed widget