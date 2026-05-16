हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी कंफर्म इस दिन लेंगे सात फेरे, जानें- पूरी वेडिंग डिटेल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरी बार दूल्हा बनेंगे हार्दिक पांड्या, इस दिन गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा से रचाएंगे शादी, जानें- कहां होगी वेडिंग

दूसरी बार दूल्हा बनेंगे हार्दिक पांड्या, इस दिन गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा से रचाएंगे शादी, जानें- कहां होगी वेडिंग

Hardik Pandya-Mahieka Sharma: हार्दिक पंड्या और माहिका शर्मा 22 मई, 2026 को उदयपुर में शादी करने जा रहे हैं. इस समारोह में इस कपल की करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही शामिल होंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 16 May 2026 01:07 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या IPL 2026 से परे अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. अब हार्दिक दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं. वो माहिका के दूल्हा बनने के लिए तैयार है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी की डेट कंफर्म हो गई है. आइए इस कपल की वेडिंग की पूरी डिटेल्स जानते हैं. 

22 मई को शादी करेंगे हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा!
ममाराज़ी के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, हार्दिक पंड्या और माहिका शर्मा 22 मई, 2026 को उदयपुर में शादी करने जा रहे हैं. इस समारोह में इस कपल के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही शामिल होंगे. हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक न तो हार्दिक पंड्या-माहिका शर्मा की तरफ से और न ही उनकी टीम की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:- हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई

क्यों कर रहे हैं अचानक शादी?
इसके साथ पोस्ट में हार्दिक पंड्या और माहिका शर्मा की अचानक शादी करने की वजह भी बताई गई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, माहिका शर्मा लगातार मुंबई इंडियंस के मैचों के दौरान स्टेडियम में नजर आ रही थीं. मैच के बाद हार्दिक सीधे उनसे मिलने चले जाते थे और टीम की डी-ब्रीफिंग में शामिल नहीं होते थे. दावा किया जा रहा है कि माहिका शर्मा ड्रेसिंग रूम की कुछ चर्चाओं को लीक करने में शामिल थीं. फिलहाल इस पर BCCI की तरफ से ऑफिशियल बयान सामने आया है.

नताशा स्टेनकोविक से हार्दिक पांड्या ने तोड़ी चार साल की शादी
बता दें कि हार्दिक पांड्या ने 31 मई, 2020 को मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद 14 फरवरी 2023 को इस कपल ने राजस्थान के उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोबारा पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की. उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्य है. 

दूसरी बार दूल्हा बनेंगे हार्दिक पांड्या, इस दिन गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा से रचाएंगे शादी, जानें- कहां होगी वेडिंग

शादी के करीब 4 साल बाद हार्दिक और नताशा ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया. जुलाई 2024 में दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया. इसके बाद से ही हार्दिक का नाम माहिका शर्मा के साथ जुड़ रहा है.

ये भी पढ़ें:- कौन है माहिका शर्मा? जिसके प्यार में हार्दिक पांड्या ने की हदें पार, जानें पढ़ाई से लेकर करियर तक के बारे में सबकुछ?

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Published at : 16 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
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