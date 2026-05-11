हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सहार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई

हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई

IPL 2026 में खराब प्रदर्शन और टीम से ड्रॉप होने के बाद हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करने की खबर वायरल हुई, लेकिन बाद में उन्होंने टीम को फिर से फॉलो कर लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 May 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म होने के बाद टीम और कप्तान हार्दिक पंड्या को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है. खबरें तेजी से वायरल होने लगीं कि हार्दिक पंड्या ने मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और टीम से जुड़े सभी पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं. इसके बाद फैंस के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा.

खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर हुए हार्दिक

IPL 2026 हार्दिक पंड्या के लिए बेहद निराशाजनक रहा. कप्तान होने के बावजूद वह ना बल्लेबाजी में प्रभाव छोड़ पाए और ना ही गेंदबाजी में टीम को फायदा पहुंचा सके. मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी पूरे सीजन में अस्थिर रहा, जिसके चलते टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. खराब फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए हार्दिक पंड्या को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया. उनकी जगह टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंप दी गई. हालांकि कप्तानी में बदलाव के बावजूद मुंबई इंडियंस अपनी स्थिति सुधार नहीं सकी.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?

हार्दिक पंड्या के टीम से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर अचानक खबरें आने लगीं कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है. साथ ही उनके अकाउंट से टीम से जुड़े पोस्ट भी गायब दिखाई दिए. इसके बाद फैंस ने अलग-अलग तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हार्दिक अगले सीजन में किसी दूसरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सकते हैं. किसी ने चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लिया तो कुछ लोगों ने कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी चर्चाएं शुरू कर दीं. इसके अलावा टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी सोशल मीडिया पर बातें होने लगीं.

यह भी पढ़ें- बिना एक भी छक्का लगाए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, लिस्ट में ये भारतीय दिग्गज टॉप पर

क्या है वायरल खबर की असली सच्चाई?

हालांकि बाद में स्थिति साफ हो गई. हार्दिक पंड्या ने कुछ समय के लिए मुंबई इंडियंस को अनफॉलो जरूर किया था और कुछ पोस्ट भी हटाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फ्रेंचाइजी को फिर से फॉलो कर लिया. फिलहाल दोनों के बीच किसी आधिकारिक विवाद की पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई बातें केवल अटकलें मानी जा रही हैं. मुंबई इंडियंस या हार्दिक पंड्या की ओर से किसी बड़े विवाद को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें- निकोलस पूरन और क्रुणाल पांड्या की बीच मैच में भीड़ंत, पहले पकड़ा कॉलर पकड़ा, फिर दिया धक्का और..., हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो देखिए

IPL 2026 में हार्दिक का प्रदर्शन रहा खराब

हार्दिक पंड्या ने IPL 2026 में 8 मुकाबलों में केवल 146 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 20.8 रहा. वहीं गेंदबाजी में भी वह सिर्फ 4 विकेट ही ले सके. सबसे चिंता की बात उनका 11.9 का इकॉनमी रेट रहा, जिसने टीम पर अतिरिक्त दबाव बनाया. मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन और हार्दिक की फॉर्म ने पूरे सीजन में टीम को मुश्किल में रखा. अब फैंस की नजर इस बात पर रहेगी कि अगले सीजन में हार्दिक और मुंबई इंडियंस की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है.

Published at : 11 May 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026 Hardik Pandya Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई
हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई
स्पोर्ट्स
इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर
इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर
स्पोर्ट्स
RCB VS MI : क्रुणाल पंड्या हुए भावुक, मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ से बाहर करने के बाद क्यों 'रो' पड़े
RCB VS MI : क्रुणाल पंड्या हुए भावुक, मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ से बाहर करने के बाद क्यों 'रो' पड़े
स्पोर्ट्स
Australian Team Announced: पाकिस्तान-बांग्लादेश से भिड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, तीन युवा खिलाड़ियों को मिला मौका
पाकिस्तान-बांग्लादेश से भिड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, तीन युवा खिलाड़ियों को मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: Narendra Modi की अपील पर क्या बोले एक्सपर्ट? | Oil Price Hike | Trump | PM Appeal
Suvendu Adhikari's PA Case Update: शपथ के बाद एक्शन मोड में CM शुभेंदु | TMC | BJP
Nepal में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग | Tribhuvan International Airport
Iran US War: महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर! | Oil Price Hike | Trump | India Alert | PM Modi Appeal
PM Modi की देशवासियों को चेतावनी!| Middle East Crisis | Economy 2026 | Trump | India Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत या चीन किसके साथ बांग्लादेश? तारिक रहमान के करीबी हुमायूं कबीर ने कर दिया बड़ा ऐलान
भारत या चीन किसके साथ बांग्लादेश? तारिक रहमान के करीबी हुमायूं कबीर ने कर दिया बड़ा ऐलान
बिहार
सोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'
सोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'
इंडिया
Shashi Tharoor On SIR: बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश!
बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश!
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
इंडिया
Explained: राष्ट्रपति चुनाव कितनी आसानी से जीतेगी बीजेपी? लोकसभा के जख्मों पर कैसे लगेगा पांच विधानसभा चुनावी नतीजों का 'मरहम'
राष्ट्रपति चुनाव कितनी आसानी से जीतेगी बीजेपी? लोकसभा के जख्म पर विधानसभा चुनावी नतीजों का मरहम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
टेक्नोलॉजी
AirPods में कैमरा लाकर क्या करने वाला है Apple? जानिए Meta AI Glasses से कितना अलग होगा ये नया AI गैजेट
AirPods में कैमरा लाकर क्या करने वाला है Apple? जानिए Meta AI Glasses से कितना अलग होगा ये नया AI गैजेट
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget