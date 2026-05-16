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Cannes 2026: 'लोकाह चैप्टर 1' एक्ट्रेस ने कान्स में ढाया कहर, बॉडीकॉन ड्रेस में कल्याणी प्रियदर्शन ने दिए कातिलाना पोज, देखें तस्वीरें
Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है. जहां 'लोकाह चैप्टर 1' एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन पहुंची हैं. यहां से उनका नया लुक सामने आया है. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कार्पेट पर डेब्यू कर हर किसी का ध्यान खींच लिया. अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज से एक्ट्रेस ने फैंस को खूब इंप्रेस किया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 16 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :Kalyani Priyadarshan Cannes 2026
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