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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाCannes 2026: 'लोकाह चैप्टर 1' एक्ट्रेस ने कान्स में ढाया कहर, बॉडीकॉन ड्रेस में कल्याणी प्रियदर्शन ने दिए कातिलाना पोज, देखें तस्वीरें

Cannes 2026: 'लोकाह चैप्टर 1' एक्ट्रेस ने कान्स में ढाया कहर, बॉडीकॉन ड्रेस में कल्याणी प्रियदर्शन ने दिए कातिलाना पोज, देखें तस्वीरें

Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है. जहां 'लोकाह चैप्टर 1' एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन पहुंची हैं. यहां से उनका नया लुक सामने आया है. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 16 May 2026 10:52 AM (IST)
Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है. जहां 'लोकाह चैप्टर 1' एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन पहुंची हैं. यहां से उनका नया लुक सामने आया है. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कार्पेट पर डेब्यू कर हर किसी का ध्यान खींच लिया. अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज से एक्ट्रेस ने फैंस को खूब इंप्रेस किया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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कान्स 2026 के चौथे दिन कल्याणी प्रियदर्शन ने रेड कार्पेट पर सारी लाइमलाइट लूट ली थी. एक्ट्रेस ने खुद अपनी कई फोटोज शेयर की हैं.
कान्स 2026 के चौथे दिन कल्याणी प्रियदर्शन ने रेड कार्पेट पर सारी लाइमलाइट लूट ली थी. एक्ट्रेस ने खुद अपनी कई फोटोज शेयर की हैं.
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अपने कान्स डेब्यू के लिए कल्याणी प्रियदर्शन ने बेहद रॉयल और क्लासी लुक चुना. एक्ट्रेस पर्पल कलर के स्ट्रैपलेस गाउन में रेड कार्पेट पर नजर आईं.
अपने कान्स डेब्यू के लिए कल्याणी प्रियदर्शन ने बेहद रॉयल और क्लासी लुक चुना. एक्ट्रेस पर्पल कलर के स्ट्रैपलेस गाउन में रेड कार्पेट पर नजर आईं.
Published at : 16 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Kalyani Priyadarshan Cannes 2026

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