हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: थामा, हक और दीवानियत में किसकी बत्ती गुल, रेस में कौन निकला आगे? जानें तीनों फिल्मों की कमाई

Box Office: थामा, एक दीवाने की दीवानियत और हक, इन तीनों फिल्मों ने अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' की रिलीज से पहले कितनी कमाई की है? यहां जानिए सबका अलग-अलग डेटा.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 13 Nov 2025 09:50 PM (IST)
इस समय बॉक्स ऑफिस पर थामा, एक दीवाने की दीवानियत और हक मौजूद हैं. तीनों के लिए आज का दिन अहम है क्योंकि आज के बाद इन फिल्मों की कमाई में सबसे बड़ा असर डालने वाली फिल्म दे दे प्यार दे 2 रिलीज होने वाली है.

ऐसे में जान लेते हैं कि अजय देवगन की फिल्म आने के पहले इन तीनों फिल्मों में से किसने ज्यादा कमाई की है और किसने कम.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ये फिल्म पिछले 24 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है. दिवाली पर रिलीज हुई मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म ने 23 दिनों में 132.65 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं आज यानी 24वें दिन फिल्म की कमाई 32 लाख रुपये हो चुकी है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 132.97 करोड़ रुपये हो चुका है.


'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' के साथ ही हर्षवर्धन राणे की ये रोमांटिक फिल्म भी रिलीज हुई थी. इसने 23 दिनों में 76.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. तो वहीं आज अभी तक फिल्म की कमाई 46 लाख हो चुकी है. टोटल कलेक्शन 77.26 करोड़ रुपये पहुंच गया है.


'हक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' अभी पिछले ही हफ्ते रिलीज हुई है. फिल्म ने 6 दिनों में 12.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. तो वहीं आज यानी 7वें दिन 86 लाख कमाते हुए फिल्म ने टोटल 13.76 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.


हक-थामा-दीवानियत में आज कौन आगे कौन पीछे?

ऊपर तीनों फिल्मों की कमाई से जुड़ा आज का डेटा जो सामने आया है. उसके हिसाब से साफ दिख रहा है कि 'हक' ने बाकी की दोनों फिल्मों से ज्यादा कमाई की है. हालांकि, इमरान हाशमी की फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं. इसलिए भी इसे देखने वाले दर्शक ज्यादा हैं.

वहीं दूसरी तरफ 'दीवानियत' इन तीनों फिल्मों में सबसे सफल फिल्म बनकर उभरी है. फिल्म ने आज भले ही 'हक' से कम कमाया हो, लेकिन ये बजट का 3 गुना कमा चुकी है और 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म को भी पिछले कुछ दिनों की तरह आज की कमाई में भी पीछे छो़ड़ चुकी है. साफ है कि सबसे पीछे 'थामा' रह गई है.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है. आज की कमाई का आंकड़ा 9:50 बजे तक का है और फाइनल नहीं है)

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 13 Nov 2025 09:49 PM (IST)
Thamma Box Office Collection Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Haq Box Office Collection
