इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को

फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि कई टॉलीवुड के स्टार्स हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की और वो सफल भी हुए. लेकिन आज बात करेंगे बॉलीवुड के उन क्वींस की जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से न केवल हिंदी ऑडियंस को इंप्रेस किया बल्कि टॉलीवुड में भी उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया. बॉलीवुड के साथ इन एक्ट्रेसेस का अब टॉलीवुड में भी बड़ा नाम बन गया है. यहां देखें इन एक्ट्रेसेस की लिस्ट.

टॉलीवुड में भी खूब चमकीं हिंदी सिनेमा की ये हसीनाएं

1. आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में अपने कमाल के परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है. हर गुजरते वक्त के साथ उनके एक्टिंग स्किल्स में गजब का इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है. इतना ही नहीं उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस दिखाया.

एस एस राजामौली की सुपरहिट फिल्म 'आरआरआर' में आलिया भट्ट ने सीता का रोल प्ले किया. भले इस फिल्म में उनका कैमियो रोल देखा गया लेकिन वो काफी दमदार था. इसके बाद उन्होंने बतौर पैन इंडिया स्टार अपनी वर्स्टलिटी से खूब नाम कमाया.



2. कंगना रनौत

लिस्ट के अगले नंबर पर कंगना रनौत का नाम शामिल है. एक्ट्रेस ने साउथ इंडियन फिल्म थैलेवी से अपनी पॉपुलैरिटी में खूब इजाफा किया. इस फिल्म में उन्होंने तमिल नाडु की पूर्व सीएम जयललिता का किरदार निभाया.

इस फिल्म के साथ उन्होंने अपने नए ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया और अपने पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से सबको इंप्रेस किया. वैसे तो कंगना रनौत को अलग-अलग किरदारों का रोल निभाते देखा गया है लेकिन इस फिल्म में आइकॉनिक फिगर का रोल प्ले कर कंगना रनौत ने ऑडियंस समेत क्रिटिक्स को भी खूब वाहवाही बटोरी.



3. कृति सेनन

अब कृति सेनन बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरआत तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'नेनोक्काडीने' से की जहां उन्होंने महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर किया.

अपने डेब्यू परफॉर्मेंस से ही उन्होंने अपनी पावरफुल और चार्मिंग लुक से ऑडियंस को अपना मुरीद बना लिया. इस फिल्म से जबरदस्त पॉजिटिव रिव्यूज पा कर कृति सेनन ने बॉलीवुड में एंट्री ली और आज उनकी गिनती इंडस्ट्री की हाइएस्ट पैड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है.



4. श्रद्धा कपूर

वेटरन एक्टर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर भले स्टार किड हैं लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और मासूमियत से ऑडियंस को अपना मुरीद बना लिया है. अब पैन इंडिया में एक्ट्रेस की गजब की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है.

लेकिन प्रभास के साथ तेलुगु–हिंदी बाइलिंगुअल फिल्म 'साहो' ने उन्हें साउथ इंडियन ऑडियंस के बीच भी खूब पॉपुलर बना दिया. इस फिल्म के साथ उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और अपने स्ट्रेंथ के साथ ग्लैमर का तड़का लगाते हुए पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.



5. तमन्ना भाटिया

तमन्ना भाटिया ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ही की. 15 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया और अपनी गजब की फैन फॉलोविंग बना ली. आज तमन्ना भाटिया बतौर पैन इंडिया स्टार जानी जाती हैं और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं .

अपने अमेजिंग डांस मूव्स और स्टाइलिश स्क्रीन प्रेजेंस से वो हर बार ही बाजी अपने नाम कर लेती हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक तमन्ना भाटिया ने अपने नाम का परचम लहराया है साथ ही अपनी कंसिस्टेंसी का भी प्रमाण दिया है.