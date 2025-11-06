इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर ‘हक़’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित, ये फिल्म अपने सब्जेक्ट की वजह से पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है और दर्शक इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये पहल दिन अच्छी कमाई कर सकती है. जानते हैं एक्सपर्ट का ‘हक़’ के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर क्या प्रीडिक्शन है?

‘हक है बेहद पावरफुल फिल्म'

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर फिल्म को 4/5 स्टार दिए हैं. उन्होंने ज़ूम को दिए इंटरव्यू में कहा, "मैं पूरी तरह से क्लियर हूं कि यह एक 'वर्ड ऑफ़ माउथ' है. यह एक बहुत ही पावरफुल फिल्म है जो 'वर्ड ऑफ़ माउथ' के साथ आगे बढ़ सकती है और शनिवार और रविवार को इसका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा. 2025 तक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जेंडर का हो, इसे देखना चाहिए. मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन और अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म हैय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है जिसे बेहतरीन ढंग से बताया गया है."

‘हक’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने बताया कि "हक़" अर्बन मार्केट में अच्छी पेस पकड़ रही है और इसे मेजर मेट्रो सिटीज के मल्टीप्लेक्स में स्ट्रेटजी के तहत रिलीज़ किया जा रहा है उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म के रिव्यूज और लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छी होगा."

गिरिश जौहर ने आगे कहा, "इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो पास्ट में घटी घटना पर आधारित है, लेकिन इमरान और यामी की पावरफुल एक्टिंग के साथ, मुझे यकीन है कि फिल्म की शुरुआत अच्छी होगी. मेरा मानना ​​है कि फिल्म को घरेलू स्तर पर 2-3 करोड़ रुपये की कमाई करनी चाहिए. हालांकि मुझे यकीन है कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसका वीकेंड अच्छा जाएगा."

वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बढ़ेगी आगे

इंडस्ट्री एक्सपर्ट अक्षय राठी ने कहा, "हक़ एक ऐसी फ़िल्म है जो धमाकेदार शुरुआत के बारे में नहीं, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ की कमाई के बारे में है. ये एक सोशल ड्रामा है जो उस समय के एक ऐसे मामले पर आधारित है जो वाकई देश की कल्पना में रच-बस गया था और आज के दौर में भी रेलिवेंट बना हुआ है." उन्होंने प्रिडिक्शन किया, "इसकी शुरुआत 2-2.5 करोड़ रुपये की होगी. लेकिन उसके बाद, सिर्फ़ वर्ड ऑफ माउथ देखते हुए, इसके बढ़ने की हमें पूरी उम्मीद है, यह लगातार बेहतर होती जाएगी और बॉक्स ऑफिस पर हफ़्तों तक शानदार प्रदर्शन कर सकती है."

बता दें कि कि सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित, हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.