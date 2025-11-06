दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की यूनिक थ्रिलर-कॉमेडी ‘एक चतुर नार’ का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है. ये फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. वहीं अब ये फिल्म डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं. मेकर्स ने आज ‘एक चतुर नार’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. जानते हैं दिव्या खोसला की इस फिल्म को कब और कहां घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं?

‘एक चतुर नार’ को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं?

‘एक चतुर नार’ को अब आप घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं. ये फिल्म ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर, 2025 से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म करते हुए प्लेटफॉर्म ने ‘एक चतुर नार’ का पोस्टर भी शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “एक चतुर नार, जो है तेज तर्रार जैसे चाकू की धार, जीतेगा इस खेल में कौन? 7 नवंबर को एक चतुर नार को नेटफ्लिक्स पर देखें.

क्या है ‘एक चतुर नार’ की कहानी?

यह फ़िल्म एक छोटे से इंडियन टाउन में रहने वाली ममता नाम की एक चतुर महिला की कहानी है, जिसे एक बिजनेसमैन का मोबाइल फ़ोन मिल जाता है. वह अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्ल्म को सुलझाने के लिए उसके फ़ोन में छिपे वीडियो और जानकारी के ज़रिए उससे पैसे ऐंठने का फ़ैसला करती है. कहानी में वह बिजनेसमैन और अन्य लोगों को चकमा देकर आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में वो मुश्किल में भी फंस जाती है.

फिल्म की स्टार कास्ट और किरदार

फिल्म में ममता मिश्रा का किरदार दिव्या खोसला कुमार ने निभाया है. जबकि राधा के रूप में छाया कदम, अभिषेक वर्मा के रूप में नील नितिन मुकेश, डीसीपी प्रताप सिंधिया के रूप में सुशांत सिंह, ममता के पति के रूप में रजनीश दुग्गल, कुरेशी के रूप में जाकिर हुसैन, राजनेता ठाकुर के रूप में राहुल मित्रयाल दिनदयाल, अंजलि के रूप में रोज सरदाना, सचिव टीना के रूप में हेली दारूवाला और सुशील के रूप में दानेश गांधी नजर आएंगें.

'एक चतुर नार' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक चतुर नार' को दर्शकों से ठंडा रिस्पॉन्स मिलता जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. ये फिल्म भारत में 2.28 करोड़ का नेट कलेक्शन कर पाई थी और दुनियाभर में इसने महज 2.7 करोड़ की कमाई की थी.