हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हक' के लिए इमरान हाशमी और यामी गौतम को मिली बराबर फीस? एक्टर बोले- 'सब बॉक्स ऑफिस का खेल है'

'हक' के लिए इमरान हाशमी और यामी गौतम को मिली बराबर फीस? एक्टर बोले- 'सब बॉक्स ऑफिस का खेल है'

Emraan Hashmi And Yami Gautam On Haq Fees: 'हक' की रिलीज से पहले इमरान हाशमी और यामी गौतम ने अपनी फीस को लेकर बात की है. दोनों कलाकारों ने बॉलीवुड में पे-पैरिटी पर भी रिएक्ट किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Nov 2025 07:32 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. शाह बानो केस पर बेस्ड इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इस बीच इमरान और यामी ने 'हक' के लिए अपनी फीस पर बात की है. उन्होंने बॉलीवुड में पे-पैरिटी को लेकर भी अपनी राय दी है. इमरान हाशमी का कहना है कि किसी फिल्म के लिए किसी एक्टर की फीस उनसे पिछले बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर निर्भर करती है.

एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान इमरान हाशमी और यामी गौतम से पूछा गया कि क्या दोनों को 'हक' के लिए बराबर फीस मिली है. क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेसेस को एक्टर्स से कम फीस दी जाती है. इसका जवाब देते हुए यामी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इमरान को कितनी रकम मिली है. वहीं इमरान ने भी कहा कि उन्होंने भी इस बारे में एक्ट्रेस से नहीं पूछा.

 
 
 
 
 
'सब बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर डिपेंड करता है'
इमरान हाशमी आगे कहते हैं- 'मैं आपको ये बता सकता हूं कि रेमुनरेशन का फैसला किस बेस पर होता है. अगर आपकी कुछ पिछली फिल्में एक बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन पर खुलती हैं, तो ये बैरामीटर हो जाता है ये डिसाइड करने का कि आप कितवा वैलुएबल स्टार हैं और आपका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए. ये फैक्टर्स में से एक फैक्टर है. लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि औरतों को हमेशा कम पेमेंट की जाती है. ये सब बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर डिपेंड करता है.'

पे-पैरिटी के बारे में क्या बोले इमरान हाशमी
इमरान आगे कहते हैं- 'अगर एक मेल एक्टर बॉक्स ऑफिस पर इतने नंबर जेनरेट कर सकता है अपनी पिछली कुछ फिल्मों से, तो फिर एक कंसोलिडेटेड नंबर होता है जो एक्टर के लिए रीजनेबल और काफी होता है. और यही चीज फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी होती है, अगर वो एक सर्टेन नंबर पर ओपनिंग करती है तो. आपके बॉक्स ऑफिस नंबर पर ही ये डिसाइड होता है. लोग इस बारे में बहुत बाइनरी हो जाते हैं कि अच्छा ये यहां पर गलत हो रहा है और सिर्फ मेल एक्टर्स को ही इतना पैसा मिल रहा है और औरतों को नहीं मिल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है.'

'कोई भी चेंज लाना हो तो इंडस्ट्री में जेनरेशंस लग जाते हैं'
वहीं यामी गौतम भी इस पर अपनी राय देती हैं. वो कहती हैं- 'टेक्निकली ये (इमरान) सही कह रहे हैं. यही मैथ है. आप किसी भी प्रोड्यूसर से पूछें, मैथ यही है. लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चेंज लाना हो तो इंडस्ट्री में जेनरेशंस लग जाते हैं. अब जिस अब ये देख लीजिए पहले तो शादी छुपाते थे. अब शादी के बारे में भी पब्लिकली लोग जानते हैं. मैं एक वर्किंग मदर हूं, मुझे सबसे बहुत प्यार मिलता है और एक एक्टर होने के नाते मेरी पर्सनल लाइफ का मेरी प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है. तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चीजें बहुत बदल गई हैं.'

इमरान हाशमी आगे ये भी कहते हैं कि फीस के लिए मेल और फीमेल होने से कोई लेना-देना नहीं है. बल्कि एक एक्टर को अच्छा मोल-भाव करना आना चाहिए.

'हक' के लिए इमरान-यामी को मिली कितनी फीस?
'हक' में यामी गौतम ने 'शाह बानो बेगम' का किरदार निभाया है. इसके लिए उन्हें 12 करोड़ रुपये की फीस मिली है. वहीं इमरान हाशमी को भी 12 करोड़ रुपए ही मिले हैं.

 
 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Emraan Hashmi Yami Gautam Haq
Embed widget