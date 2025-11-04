पिता मुस्लिम और मां हिंदू...फिर कौन सा धर्म फॉलो करता है इमरान हाशमी का बेटा, एक्टर ने खुद बताया था सच
Emraan Hashmi Son: इमरान हाशमी ने कुछ वक्त पहले अपने बेटे अयान हाशमी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था. एक्टर ने बताया था कि उनका बेटा हिंदू या मुस्लिम कौन सा धर्म फॉलो करता है.
इमरान हाशमी ना सिर्फ बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स में शुमार हैं बल्कि एक दौर में सीरियल किसर वाली पहचान ने उन्हें अच्छी खासी फेम दिलाई थी. पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक फिल्म प्रोजेक्ट के जरिए इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में दमदार कमबैक किया है.इन दिनों वो ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन यहां हम आपको एक्टर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक खास बात बता रहे हैं. दरअसल एक्टर मुस्लिम हैं और उनकी पत्नी हिंदू,ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि एक्टर का बेटा कौन सा धर्म फॉलो करता है.
कौन सा धर्म फॉलो करता है इमरान का बेटा?
दरअसल इमरान हाशमी की फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को प्रमोशन में जुटे इमरान हाशमी ने एक अहम खुलासा किया है. दरअसल ये फिल्म तीन तलाक के मुद्दे पर आधारित है. फिल्म में इमरान हाशमी एक मुस्लिम शख्स का किरदार निभा रहे हैं. एक इंटरव्यू में बात करते हुए इमरान हाशमी ने अपने बेटे के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि आखिर उनका बेटा किस धर्म को फॉलो करता है.
‘मेरा बेटा पूजा करता है, नमाज भी पढ़ता है’
दरअसल इमरान एक मुस्लिम परिवार से आते हैं तो वहीं उनकी पत्नी परवीन साहनी एक हिंदू हैं. बेटे के धर्म को लेकर बात करते हुए इमरान ने चौंकाने वाली बात कही. इमरान हाशमी ने कहा, ‘मैंने परवीन से शादी की जोकि एक हिंदू है. ऐसे में हमारा बेटा पूजा भी करता है और नमाज भी पढ़ता है. खास बात ये कि मेरी मां एक क्रिश्चियन थीं.’
अयान ने जीती थी कैंसर से जंग
दरअसल इमरान हाशमी का बेटा अयान हाशमी अपनी मां और पिता दोनों के ही धर्मों को फॉलो करते हैं. जैसे कि पिता इमरान हाशमी ने बताया अयान पूजा भी करते हैं और हिंदू भगवानों को मानते हैं तो वहीं नमाज भी पढ़ते हैं. बता दें कि अयान छोटी सी उम्र में कैंसर से जंग लड़ चुके हैं. वो दौर इमरान की लाइफ का सबसे बुरा दौर रहा था.
