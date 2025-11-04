सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी सिनेमा में एक्टिव हैं. आज भी फैंस उनकी अदाकारी और रौबिले अंदाज के दीवाने हैं. आज हम आपके लिए बिग बी की पहली फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं. एक्टर के साथ शूटिंग के दौरान एक बहुत अजीब घटना घटी थी. जिसकी वजह से उन्होंने सात दिन तक अपना मुंह नहीं धोया था. जानिए क्या था पूरा मामला...

‘सात हिंदुस्तानी’ के दौरान बिग बी संग हुई थी अजीब घटना

अमिताभ बच्चन ने अपना फिल्मी सफऱ फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ से शुरू किया था. इस फिल्म की शूटिंग ज्यादात्तर गोवा में हुई थी. ऐसे में एक दिन अचानक फिल्म के शूट के दौरान ही बिग बी के मेकअप आर्टिस्ट को अचानक मुंबई लौटना पड़ा था. फिल्म का बजट कम होने के चलते दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया नहीं जा सकता था. ऐसे में जिन्होंने बिगी बी का मेकअप किया था. उन्होंने एक्टर से कहा कि जब तक वो वापस ना आए अपना चेहरा मत धोना.





अमिताभ बच्चन 7 दिनों क्यों नहीं धोया चेहरा?

अमिताभ बच्चन में काम के लिए जुनून इस कदर था कि मेकअप आर्टिस्ट के कहने के बाद उन्होंने सात दिन तक अपना फेस नहीं धोया था. फिर सात दिन बाद जब मेकअप आर्टिस्ट वापिस आए तो वो भी बिग बी का डेडिकेशन देखकर हैरान रह गए थे. उन्होंने बिग बी से ये भी कहा था कि सर आप करियर में बहुत आगे जाएंगे. हालांकि एक्टर की ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी. लेकिन उनका करियर इसके बाद खूब ऊंचाईयों पर पहुंचा.





कौन सी थी बिग बी की आखिरी फिल्म?

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन को आखिरी बार फिल्म ‘कल्कि’ में देखा गया था. अब उनकी पाइपलाइन में ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 2’, और ‘आंखें 2’ जैसी फिल्में शामिल हैं. इनके अलावा बिग बी कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 को भी होस्ट कर रहे हैं.

