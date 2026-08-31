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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडना स्टार, ना बड़ा बजट, जानें 5 वजहें कैसे गेम चेंजर बनी 'हनुमान अंश'?

ना स्टार, ना बड़ा बजट, जानें 5 वजहें कैसे गेम चेंजर बनी 'हनुमान अंश'?

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. बिना किसी बड़े बजट और स्टार कास्ट के फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर कर रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसकी 5 वजहों के बारे में, जिसकी वजह से ये गेम चेंजर बन गई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Aug 2026 04:34 PM (IST)
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सिनेमा जगत में हाल के समय में देखने के लिए मिल रहा है कि छोटे बजट की फिल्में आ रही हैं और धमाकेदार प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर कर रही हैं. वहीं, फिल्म में अगर नया चेहरा है तो वो और भी बंपर कमाई कर जा रही हैं, जैसे पिछले साल आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' थी. ऐसे में अब इस साल बिना किसी लाग लपेट और बड़े स्टार, बजट के आई फिल्म 'हनुमान अंश' शानदार कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं कि इसक 5 वजहों के बारे में कि आखिर ये कैसे गेम चेंजर साबित हुई है.

फ्रैश कॉन्टेंट

फिल्म 'हनुमान अंश' में फ्रैश कॉन्टेंट है, जो कि एकदम नया है. दर्शक अक्सर फ्रैश कॉन्टेंट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं. 'हनुमान अंश' में बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित कहानी को दिखाया गया है, जिस पर अभी तक कोई फिल्में नहीं बनी हैं. 

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बिना किसी लाग लपेट की रियल स्टोरी

सिनेमा में देखने के लिए मिला है कि कई बार मेकर्स फिल्म को बड़े स्केल पर पहुंचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं. इसमें सच्ची घटना पर आधारित फिल्में भी शामिल होती हैं और इसी बड़े स्केल के चक्कर में कंटेंट मिस हो जाता है या फिर इसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है लेकिन, 'हनुमान अंश' बिना किसी लाग लपेट के बनाई गई है, जिसमें नीम करोली बाबा की कहानी को बहुत ही संजीदगी के साथ स्क्रीन पर पेश किया गया है.

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मास ऑडियंस से कनेक्ट

फिल्म 'हनुमान अंश' की कहानी मास ऑडियंस को कनेक्ट करती है. क्योंकि नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्में पहले नहीं बनाई गई हैं हालांकि यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध हैं लेकिन बड़े पर्दे पर पहली बार इसके जरिए नीम करोली बाबा की कहानी को दिखाया गया है. इसकी एक वजह ये भी है कि फिल्म की कहानी मास ऑडियंस से कनेक्ट करती है. 

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भक्ति के साथ है भरपूर इमोशन

'हनुमान अंश' की एक और खास बात ये रही है कि फिल्म में भक्ति के साथ ही इमोशन्स भी भरपूर देखने के लिए मिलता है. किसी भी कहानी से दर्शक तब आसानी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं जब उसमें इमोशन का खास ख्याल रखा जाता है. ऐसे में भक्ति तो भारतीय लोगों की नब्ज रही है और इसके साथ इमोशन आ गया तो इसे और भी खास बना दिया. नीम करोली बाबा की कहानी से लोग इमोशन की वजह से जुड़ पाए. 

 
 
 
 
 
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आज के दौर की अलग फिल्म

सिनेमा जगत में आज के दौर में देखने के लिए मिल रहा है कि मेकर्स बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं और इसमें भर-भरकर एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस डाल रहे हैं. खून खराबे से भरी फिल्में लोग परिवार के साथ देख नहीं पा रहे हैं. जैसे हाल ही में 'टॉक्सिक' आई तो इसमें खून खराबे के साथ ही इंटीमेट सीन्स भी हैं, जिसे परिवार और बच्चों के साथ देखा नहीं जा सकता है लेकिन लोग परिवार के साथ फिल्में देखना चाहते हैं. ऐसे में 'हनुमान अंश' ने इसका फायदा उठाया और ये एक फैमिली एंटरटेनर रही.

गौरतलब है कि फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है. तरण आदर्श की पोस्ट के अनुसार, फिल्म ने 4 हफ्तों में 39.83 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जबकि फिल्म ने ओपनिंग 10 लाख के साथ की थी. फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1891.5% का प्रॉफिट कमा लिया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
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