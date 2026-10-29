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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के दिलकश लुक्स, साड़ी से अनारकली सूट तक हर अंदाज है खास

करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के दिलकश लुक्स, साड़ी से अनारकली सूट तक हर अंदाज है खास

शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक्स में साड़ी, अनारकली सूट, खूबसूरत जूलरी और ट्रेडिशनल मेकअप का शानदार मेल देखने को मिलता है. हर लुक में उनका अलग अंदाज त्योहार की रौनक बढ़ा देता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2026 01:01 PM (IST)
शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक्स में साड़ी, अनारकली सूट, खूबसूरत जूलरी और ट्रेडिशनल मेकअप का शानदार मेल देखने को मिलता है. हर लुक में उनका अलग अंदाज त्योहार की रौनक बढ़ा देता है.

करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के अलग-अलग लुक्स में उनका खूबसूरत अंदाज देखने को मिलता है. साड़ी से लेकर अनारकली सूट तक, हर लुक में उनका ट्रेडिशनल स्टाइल और त्योहार की खास तैयारी नजर आती है.

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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल करवा चौथ पर अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आती हैं. करवा चौथ के खास मौके पर उनका सजना-संवरना और त्योहार के लिए तैयार होना उनके लुक को बहुत खास बनाता है. ट्रेडिशनल कपड़ों में शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें करवा चौथ की रौनक को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल करवा चौथ पर अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आती हैं. करवा चौथ के खास मौके पर उनका सजना-संवरना और त्योहार के लिए तैयार होना उनके लुक को बहुत खास बनाता है. ट्रेडिशनल कपड़ों में शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें करवा चौथ की रौनक को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं.
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करवा चौथ के मौके पर शिल्पा शेट्टी का साड़ी वाला लुक देखने लायक होता है. साड़ी में उनका ट्रेडिशनल अंदाज और खूबसूरत ज्वेलरी पूरे पहनावे को बहुत खास बना देती हैं. इस तरह शिल्पा शेट्टी तैयार होकर वह करवा चौथ के मौके पर सबसे अलग नज़र आती है.
करवा चौथ के मौके पर शिल्पा शेट्टी का साड़ी वाला लुक देखने लायक होता है. साड़ी में उनका ट्रेडिशनल अंदाज और खूबसूरत ज्वेलरी पूरे पहनावे को बहुत खास बना देती हैं. इस तरह शिल्पा शेट्टी तैयार होकर वह करवा चौथ के मौके पर सबसे अलग नज़र आती है.
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शिल्पा शेट्टी का अनारकली सूट वाला लुक उनके साड़ी वाले लुक से काफी अलग दिखाई देता है. लंबे सूट में उनका पूरा पहनावा बेहद खूबसूरत लगता है और उनका तैयार होने का तरीका इस लुक को और भी ज्यादा ख़ास बना देता है. करवा चौथ के मौके पर उनका यह अंदाज़ काफी अट्रैक्टिव नज़र आता है.
शिल्पा शेट्टी का अनारकली सूट वाला लुक उनके साड़ी वाले लुक से काफी अलग दिखाई देता है. लंबे सूट में उनका पूरा पहनावा बेहद खूबसूरत लगता है और उनका तैयार होने का तरीका इस लुक को और भी ज्यादा ख़ास बना देता है. करवा चौथ के मौके पर उनका यह अंदाज़ काफी अट्रैक्टिव नज़र आता है.
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करवा चौथ के मौके पर शिल्पा शेट्टी के प्यारे हाथों में सजा सूंदर चूड़ा और ट्रेडिशनल जूलरी उनके लुक को पूरा और बहुत खूबसूरत बनाता हैं. त्योहार के लिए तैयार होते समय इन चीजों का खास ध्यान रखना उनके पूरे लुक में साफ नजर आता है.
करवा चौथ के मौके पर शिल्पा शेट्टी के प्यारे हाथों में सजा सूंदर चूड़ा और ट्रेडिशनल जूलरी उनके लुक को पूरा और बहुत खूबसूरत बनाता हैं. त्योहार के लिए तैयार होते समय इन चीजों का खास ध्यान रखना उनके पूरे लुक में साफ नजर आता है.
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शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक में फिक्स्ड मेकअप और माथे पर सजी बिंदी उनके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देती हैं. उनका तैयार होने का अंदाज और चेहरे पर प्यारी मुस्कान तस्वीरों को बहुत खास बना देती है. त्योहार के मौके पर उनका यह ट्रेडिशनल लुक शिल्पा के अंदाज़ को और भी ज्यादा ख़ास बना देता है.
शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक में फिक्स्ड मेकअप और माथे पर सजी बिंदी उनके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देती हैं. उनका तैयार होने का अंदाज और चेहरे पर प्यारी मुस्कान तस्वीरों को बहुत खास बना देती है. त्योहार के मौके पर उनका यह ट्रेडिशनल लुक शिल्पा के अंदाज़ को और भी ज्यादा ख़ास बना देता है.
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शिल्पा शेट्टी करवा चौथ पर एथनिक आउटफिट में काफी खूबसूरत नज़र आती हैं. उनके आउटफिट्स का डिज़ाइन और उन्हें कैरी करने का अंदाज़ उनके लुक को बहुत ख़ास बना देता हैं. करवा चौथ के खास मौके पर शिल्पा का पूरा अंदाज त्योहार की खुशी और पारंपरिक रंग को दिखाता है.
शिल्पा शेट्टी करवा चौथ पर एथनिक आउटफिट में काफी खूबसूरत नज़र आती हैं. उनके आउटफिट्स का डिज़ाइन और उन्हें कैरी करने का अंदाज़ उनके लुक को बहुत ख़ास बना देता हैं. करवा चौथ के खास मौके पर शिल्पा का पूरा अंदाज त्योहार की खुशी और पारंपरिक रंग को दिखाता है.
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शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक्स में ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ उनकी जूलरी, मेकअप और सजने-संवरने का अंदाज भी बहुत खास रहता है. त्योहार के लिए तैयार होकर उनकी तस्वीरों में एक खूबसूरत फेस्टिव लुक देखने को मिलता है. करवा चौथ पर उनका यह अंदाज उनकी पूरी तैयारी को दिखाता है.
शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक्स में ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ उनकी जूलरी, मेकअप और सजने-संवरने का अंदाज भी बहुत खास रहता है. त्योहार के लिए तैयार होकर उनकी तस्वीरों में एक खूबसूरत फेस्टिव लुक देखने को मिलता है. करवा चौथ पर उनका यह अंदाज उनकी पूरी तैयारी को दिखाता है.
Published at : 29 Oct 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty

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