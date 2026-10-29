करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के दिलकश लुक्स, साड़ी से अनारकली सूट तक हर अंदाज है खास

शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक में फिक्स्ड मेकअप और माथे पर सजी बिंदी उनके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देती हैं. उनका तैयार होने का अंदाज और चेहरे पर प्यारी मुस्कान तस्वीरों को बहुत खास बना देती है. त्योहार के मौके पर उनका यह ट्रेडिशनल लुक शिल्पा के अंदाज़ को और भी ज्यादा ख़ास बना देता है.