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करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के दिलकश लुक्स, साड़ी से अनारकली सूट तक हर अंदाज है खास
शिल्पा शेट्टी के करवा चौथ लुक्स में साड़ी, अनारकली सूट, खूबसूरत जूलरी और ट्रेडिशनल मेकअप का शानदार मेल देखने को मिलता है. हर लुक में उनका अलग अंदाज त्योहार की रौनक बढ़ा देता है.
करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी के अलग-अलग लुक्स में उनका खूबसूरत अंदाज देखने को मिलता है. साड़ी से लेकर अनारकली सूट तक, हर लुक में उनका ट्रेडिशनल स्टाइल और त्योहार की खास तैयारी नजर आती है.
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Published at : 29 Oct 2026 01:01 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty
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