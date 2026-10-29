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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKarwa Chauth LIVE Updates: बॉलीवुड हसीनाओं ने पिया के नाम से रचाई मेहंदी, प्रियंका चोपड़ा, हिना खान की तस्वीरें आईं सामने

Karwa Chauth LIVE Updates: बॉलीवुड हसीनाओं ने पिया के नाम से रचाई मेहंदी, प्रियंका चोपड़ा, हिना खान की तस्वीरें आईं सामने

करवाचौथ पर बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस खूब सजधज कर सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेसेस ने पति के नाम की मेहंदी लगा ली है.

Written By : मोनिका गुप्ता  | Updated at : 29 Oct 2026 11:36 AM (IST)

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Source : instagram

Background

पूरे देश में करवाचौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस भी करवाचौथ सेलिब्रेट करती हैं. शिल्पा शेट्टी से लेकर कपूर फैमिली का करवाचौथ सेलिब्रेशन हर बार चर्चा में रहता है. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी विदेश में रहकर भी करवाचौथ सेलिब्रेट करती हैं. कैटरीना कैफ भी करवाचौथ का त्योहार जोरों-शोरों से सेलिब्रेट करती हैं. पति विक्की कौशल संग उनके फोटोज चर्चा में रहते हैं. एक्ट्रेसेस ने अब अपने हाथों में पति के नाम की मेहंदी लगा ली है.

प्रियंका चोपड़ा ने अपने हाथों पर पति निक जोनस के नाम की मेहंदी लगा ली है. उन्होंने निक के नाम का पहले अक्षर N और बेटी मालती मैरी के नाम का MM हाथों में लगाया है. इसके अलावा प्रियंका ने एक फोटो और शेयर की है, जिसमें वो चांद के आने का इंतजार कर रही हैं.

हिना खान ने पति रॉकी के नाम की लगवाई मेहंदी

वहीं एक्ट्रेस हिना खान ने भी हाथों में पति रॉकी जयसवाल के नाम की भी मेहंदी लगा ली है. हिना ने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई है. इसकी के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो पति रॉकी का हाथ थामे बैठी हैं.

मनोज तिवारी की पत्नी सुरभी ने भी लगवाई मेहंदी

मनोज तिवारी और उनकी पत्नी सुरभि शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं. सुरभि भी करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट करती हैं. उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी लगवा ली है. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मेहंदी लगवाते हुए गाना गा रही हैं. 

इसके अलावा एक्ट्रेस आरती सिंह और युविका चौधरी ने भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवा ली है. एक्ट्रेस दीपिका सिंह के भी मेहंदी लगाए हुए वीडियो सामने आए हैं. नेहा बिजलानी ने भी मेहंदी पार्टी रखी थी. इस पार्टी में दीपिका सिंह, दिशा परमार भी पहुंचीं. पार्टी के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. 

11:36 AM (IST)  •  29 Oct 2026

Karwa Chauth LIVE Updates: प्रियंका चोपड़ा का करवाचौथ

एक्ट्रेस ने पति निक जोनस संग करवाचौथ सेलिब्रेट करते हुए फोटो सेलिब्रेट की. फोटो में निक कुर्ते में नजर आए. वहीं प्रियंका रेड कलर का सूट पहने दिखीं. उन्होंने हाथ में पूजा की थाली ली हुई थी. फोटो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा- मैं हर साल फिल्मी होती हूं.


11:32 AM (IST)  •  29 Oct 2026

Karwa Chauth LIVE Updates: चांद का इंतजार करतीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने एक फोटो शेयर की है, इसमें वो सजधज कर बैठी हैं. प्रियंका ने हथफूल पहना है, माथे पर बिंदी लगाई है. साथ ही कैप भी लगाई है. उन्होंने लिखा- ये चांद कब आएगा?


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