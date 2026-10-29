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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रीमियर के बाद 'रामायण' की बंपर बुकिंग, 27% की उछाल दर्ज, जानें प्री-सेल्स कलेक्शन

प्रीमियर के बाद 'रामायण' की बंपर बुकिंग, 27% की उछाल दर्ज, जानें प्री-सेल्स कलेक्शन

Ramayana Pre-Sales Box office Collection: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' ने लॉस एंजेलिस में प्रीमियर के बाद नॉर्थ अमेरिका में बंपर बुकिंग की है, जिसमें 27% की उछाल भी दर्ज की गई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Oct 2026 06:49 PM (IST)
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नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म की एडवांस बुकिंग 21 अक्टूबर को ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद से ही इसका जलवा बरकरार है. इसकी रिलीज का दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में हाल ही में इसका लॉस एंजेलिस में भी वर्ल्ड प्रीमियर रखा गया था, जिसमें फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

लॉस एंजेलिस में प्रीमियर के बाद फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिला. अमेरिका में एडवांस बुकिंग में फिल्म ने बंपर बुकिंग की और 27% उछाल दर्ज की गई. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने कुल कितना कलेक्शन कर लिया है.

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अमेरिका में 'रामायण' की बंपर बुकिंग

रामायण' ने अमेरिका में बंपर बुकिंग की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अमेरिका प्रीमियर शोज के लिए 9वें दिन 631k डॉलर का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने 8वें दिन 800k डॉलर का कलेक्शन किया. इस लिहाज से आठवें दिन फिल्म की कमाई में 169K डॉलर की उछाल देखने के लिए मिली और इस लिहाज से इसकी कमाई में 27% उछाल दर्ज की गई. 

यह भी पढ़ें: लॉस एंजेलिस में वर्ल्ड प्रीमियर में 'रामायण' ने गाड़े झंडे, अनुपम खेर बोले- 'जटायु मैं हूं...'

इसके साथ ही अगर अमेरिका में बाकी दिनों के प्री-सेल्स कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 21 अक्टूबर को 350K डॉलर, 11वें दिन 517K डॉलर, 10वें दिन 550K डॉलर का कलेक्शन किया था. अब 8वें दिन के कलेक्शन के बाद ये 800k डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसके बाद माना ये भी जा रहा है कि अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो जल्द ही 1 मिलियन डॉलर की कमाई का आंकड़ा भी पार कर सकती है.


प्रीमियर के बाद 'रामायण' की बंपर बुकिंग, 27% की उछाल दर्ज, जानें प्री-सेल्स कलेक्शन

'रामायण' की इंडिया में एडवांस बुकिंग

इसके साथ ही अगर 'रामायण' की एडवांस बुकिंग के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, शाम 6.30 बजे तक फिल्म ने 16.31 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वहीं, बिना ब्लॉक सीट के साथ फिल्म ने 13.48 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के लिए 3.14 टिकट्स बुक किए जा चुके हैं.

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बारे में बात की जाए तो ये दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं, जिसकी रिलीज का दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार है. बता दें कि फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Ramayana BOX OFFICE COLLECTION
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