सिद्धार्थ ने लिखा, 'साल का फिर वही खास वक्त आ गया है, जब मैं यूनिवर्स और हर उस चीज का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है. क्योंकि आज मेरा वो आधा हिस्सा इस दुनिया में आया था, जो मुझे पूरा करता है.