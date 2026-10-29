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'मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं...' सिद्धार्थ ने पत्नी अदिति राव हैदरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया खास पोस्ट
बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी 48 साल की हो गई हैं. उन्होंने 28 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर अदिति के पति और एक्टर सिद्धार्थ ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता है. दोनों अक्सर अपनी शानदार केमिस्ट्री और एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करने के अंदाज से लोगों का ध्यान खींचते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें और पोस्ट फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखकर फैंस उनकी जोड़ी पर खूब प्यार लुटाते हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari Siddharth
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