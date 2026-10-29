Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं...' सिद्धार्थ ने पत्नी अदिति राव हैदरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया खास पोस्ट

'मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं...' सिद्धार्थ ने पत्नी अदिति राव हैदरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया खास पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी 48 साल की हो गई हैं. उन्होंने 28 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर अदिति के पति और एक्टर सिद्धार्थ ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 29 Oct 2026 03:42 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी 48 साल की हो गई हैं. उन्होंने 28 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर अदिति के पति और एक्टर सिद्धार्थ ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता है. दोनों अक्सर अपनी शानदार केमिस्ट्री और एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करने के अंदाज से लोगों का ध्यान खींचते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें और पोस्ट फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखकर फैंस उनकी जोड़ी पर खूब प्यार लुटाते हैं.

1/9
साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अदिति की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.
साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अदिति की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.
2/9
इन तस्वीरों में अदिति के अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, वहीं कुछ तस्वीरों में सिद्धार्थ भी उनके साथ नजर आ रहे हैं.
इन तस्वीरों में अदिति के अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, वहीं कुछ तस्वीरों में सिद्धार्थ भी उनके साथ नजर आ रहे हैं.
3/9
सिद्धार्थ ने अदिति पर खूब प्यार लुटाया है. उन्होंने तस्वीरों के साथ एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए पत्नी के लिए अपने प्यार का इजहार किया है.
सिद्धार्थ ने अदिति पर खूब प्यार लुटाया है. उन्होंने तस्वीरों के साथ एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए पत्नी के लिए अपने प्यार का इजहार किया है.
4/9
सिद्धार्थ ने लिखा, 'साल का फिर वही खास वक्त आ गया है, जब मैं यूनिवर्स और हर उस चीज का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है. क्योंकि आज मेरा वो आधा हिस्सा इस दुनिया में आया था, जो मुझे पूरा करता है.
सिद्धार्थ ने लिखा, 'साल का फिर वही खास वक्त आ गया है, जब मैं यूनिवर्स और हर उस चीज का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है. क्योंकि आज मेरा वो आधा हिस्सा इस दुनिया में आया था, जो मुझे पूरा करता है.
5/9
उन्होंने आगे लिखा, 'ये कुछ तस्वीरें हैं, जो बताती हैं कि हमने अब तक कितना खूबसूरत सफर तय किया है. तुम हमेशा सबसे प्यारी, सबसे शानदार और सबसे दयालु रही हो. सच कहूं तो तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'ये कुछ तस्वीरें हैं, जो बताती हैं कि हमने अब तक कितना खूबसूरत सफर तय किया है. तुम हमेशा सबसे प्यारी, सबसे शानदार और सबसे दयालु रही हो. सच कहूं तो तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं.'
6/9
सिद्धार्थ ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, अदु जान.आओ, सूरज के चारों ओर एक और खूबसूरत चक्कर साथ में लगाएं. मैम, इस दुनिया में आने के लिए आपने जो वक्त और प्यार लिया, उसके लिए शुक्रिया. आपका सबसे बड़ा फैन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं.'
सिद्धार्थ ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, अदु जान.आओ, सूरज के चारों ओर एक और खूबसूरत चक्कर साथ में लगाएं. मैम, इस दुनिया में आने के लिए आपने जो वक्त और प्यार लिया, उसके लिए शुक्रिया. आपका सबसे बड़ा फैन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं.'
7/9
सिद्धार्थ का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट बॉक्स में अदिति को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
सिद्धार्थ का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट बॉक्स में अदिति को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
8/9
अदिति राव हैदरी ने 16 सितंबर 2023 को तेलंगाना के वानापर्थी स्थित श्रीरंगपुर मंदिर में सिद्धार्थ के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी.
अदिति राव हैदरी ने 16 सितंबर 2023 को तेलंगाना के वानापर्थी स्थित श्रीरंगपुर मंदिर में सिद्धार्थ के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी.
9/9
दोनों की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.
दोनों की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.
Published at : 29 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari Siddharth

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' बयान पर भड़के पुनीत इस्सर, बोले- सरकार पसंद नहीं तो चुनाव लड़ें
नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' बयान पर भड़के पुनीत इस्सर, बोले- सरकार पसंद नहीं तो चुनाव लड़ें
मनोरंजन
पाकिस्तान पर चढ़ा रणबीर कपूर की 'रामायण' का रंग, कराची के मंदिर में लगाया फिल्म का पोस्टर
पाकिस्तान में 'रामायण' का क्रेज, कराची के मंदिर में लगाया रणबीर-यश की फिल्म का पोस्टर
मनोरंजन
'जेलर 2' ने नॉर्थ अमरिका में बनाया रिकॉर्ड, 'जेलर' को पछाड़ बनी कॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर
'जेलर 2' ने नॉर्थ अमरिका में बनाया रिकॉर्ड, 'जेलर' को पछाड़ बनी कॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर
मनोरंजन
करवा चौथ पर ‘रामायण’ का सॉन्ग ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज, राम-सीता के दिव्य प्रेम को समर्पित है ये गाना
करवा चौथ पर ‘रामायण’ का सॉन्ग ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज, राम-सीता के दिव्य प्रेम को समर्पित है ये गाना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक सीट जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने समझें
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी का जिक्र कर कही बड़ी बात
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी का जिक्र कर कही बड़ी बात
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
इंडिया
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
इंडिया
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget