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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर पर हर साल करवा चौथ का सेलिब्रेशन होता है. एक्ट्रेसेस उनके घर पूजा करने भी जाती हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Oct 2026 05:59 PM (IST)
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पूरे देश में करवा चौथ की धूम मची है. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से लेकर शिल्पा शेट्टी तक करवा चौथ का त्योहार सेलिब्रेट करती हैं. अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर पर हर साल करवा चौथ का सेलिब्रेशन होता है. एक्ट्रेसेस सुनीता कपूर के घर पर करवा चौथ की पूजा करती हैं. अब सेलिब्रिटीज उनके घर पहुंच रहे हैं. 

शिल्पा को पिंक कलर की साड़ी में देखा गया. उन्होंने ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ साड़ी को पेयर किया. वहीं उन्होंने हैवी ग्रीन कलर का नेकलेस पहना. मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल, बिंदी, सिंदूर लगाए शिल्पा सजधज कर पूजा करने पहुंचीं.

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पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

अंशुला कपूर का पहला करवा चौथ

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर भी करवा चौथ पूजा के लिए पहुंचीं. उनका ये पहला करवा चौथ है. अंशुला ने 6 जुलाई 2026 को मुंबई में बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी की. अंशुला पहले करवा चौथ के लिए दुल्हन की तरह सजकर पहुंचीं. उन्होंने रेड कलर का आउटफिट पहना. वो मंगलसूत्र और सिंदूर फ्लॉन्ट करती नजर आईं. अंशुला पूरे लुक में बहुत जंच रही थी.


पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

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शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर भी करवा चौथ पूजा के लिए पहुंचीं. वो क्रीम कलर की साड़ी में नजर आईं. साथ ही उन्होंने लाइट मेकअप किया था.

पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

ताहिरा कश्यप भी पहुंचीं

आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप भी करवा चौथ पूजा के लिए पहुंचीं. उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी. साड़ी के साथ मिरर वर्क का ब्लाउज वियर किया. साइड पार्टेड हेयरस्टाइल से उन्होंने लुक कंप्लीट किया. 


पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर
मिनी माथुर भी रेड कलर की साड़ी में नजर आईं. उन्होंने लाइट मेकअप से लुक कंप्लीट किया. गीता बसरा पिंक कलर के शरारा में नजर आईं. उन्होंने झुमके और मंगलसूत्र फ्लॉन्ट किए. साथ ही ब्रेडेड चोटी बनाई और हाथ में पर्स भी कैरी किया.


पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर


पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर रेड कलर के सूट में दिखीं. उन्होंने भी लाइट मेकअप से लुक पूरा किया. एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी भी रेड कलर की साड़ी में दिखीं. उन्होंने मैचिंग चश्मे लगाए हुए थे. पद्मिनी ने बालों को खुला रखा औ गले में बड़ा सा नेकलेस वियर किया.


पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह सजीं अंशुला कपूर, शिल्पा शेट्टी-मीरा राजपूत ने साड़ी में ढाया कहर

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Oct 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
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