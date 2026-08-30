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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'इरुमुडी' बनी रवि तेजा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 9 दिन में कमाया 335% प्रॉफिट

'इरुमुडी' बनी रवि तेजा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 9 दिन में कमाया 335% प्रॉफिट

तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' रवि तेजा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है, जिसने 9 दिनों में बंपर कमाई के साथ ही कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. फिल्म 35 करोड़ के बजट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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Irumudi Box office Collection: तेलुगु में इन दिनों फिल्म 'इरुमुडी' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. रवि तेजा ने लगातार 6 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक ब्लॉकबस्टर दी है. ये उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन चुकी है. इसकी रिलीज को 9 दिनों का वक्त हो गया है और ये अभी भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है. फिल्म को रक्षाबंधन के वीकेंड का शानदार फायदा मिला. 'टॉक्सिक' की रिलीज का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा. बल्कि इसी ने यश की फिल्म का तेलुगु में खेल बिगाड़ दिया. इसी के साथ ही अब ये रवि तेजा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है.

'इरुमुडी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' की कमाई में 9वें दिन 21.8% की उछाल दर्ज की गई है. फिल्म ने डबल डिजिट में 12.30 करोड़ का बिजनेस दूसरे शनिवार को किया था. वहीं, फिल्म ने पहले दिन 15.30 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. मूवी ने फर्स्ट वीक में 92.15 करोड़ का बिजनेस कर लिया था, जिसके बाद अब 9 दिनों का इसका नेट कलेक्शन 114.55 पहुंच गया है. 

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' ने कन्नड़ में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, बनी 5वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

रवि तेजा की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बनी 'इरुमुडी'

इसी के साथ ही रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. ये एक्टर की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है. रवि की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों ने भी इतना प्रॉफिट नहीं कमाया है. सैकनिल्क के अनुसार, 'इरुमुडी' ने ओवरसीज में 19.50 करोड़ रुपये कमाए और वर्ल्डवाइड 152.50 करोड़ का बिजनेस महज 9 दिनों में ही कर डाला. जबकि कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 35 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 335.71% प्रॉफिट कमा लिया है. रवि तेजा के लिए ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है. जहां वो लगातार डाउन फॉल से गुजर रहे थे वहीं, इस फिल्म ने उनके करियर को फिर से बूस्ट करने का काम किया है.

रवि तेजा की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'इरुमुडी'

इतना ही नहीं, 'इरुमुडी' रवि तेजा की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. लेकिन प्रॉफिट कमाने के मामले में ये उनकी नंबर 1 फिल्म भी रही है. देखिए रवि तेजा की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों (वर्ल्डवाइड) की लिस्ट...

1. वॉल्टर विराय्या- 232 करोड़
2. इरुमुडी- 152.50 करोड़ (रनिंग)
3. धमाका- 84.7 करोड़
4. क्रैक- 70.6 करोड़
5. राजा द ग्रेट- 52 करोड़
6. बलुपु- 50.1 करोड़
7. टाइगर नागेश्वर राव- 48.8 करोड़
8. पावर- 45 करोड़
9. बंगाल टाइगर- 38 करोड़
10. विक्रमार्कुदु- 37.8 करोड़

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' ने हिंदी में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, राजामौली की RRR का तोड़ा रिकॉर्ड
 
बहरहाल, अगर तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' के बारे में बात की जाए तो इसमें रवि तेजा ने लीड रोल प्ले किया है और एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर ने उनकी लेड लव का किरदार निभाया है. फिल्म में पिता बेटी की कहानी के साथ ही अयप्पा का एंगल भी जोड़ा गया है. यही वजह है कि फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और ये एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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