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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफीमेल सेंट्रिक फिल्में जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, लिस्ट में आलिया भट्ट की दो मूवीज, साउथ का ऐसा रहा हाल

फीमेल सेंट्रिक फिल्में जिन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, लिस्ट में आलिया भट्ट की दो मूवीज, साउथ का ऐसा रहा हाल

फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आज हम आपको ऐसी फीमेल सेंट्रिक फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 13 Jul 2026 07:52 PM (IST)
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समांथा रुथ प्रभु की हाल ही में फिल्म 'मां इंटि बंगारम' रिलीज हुई. इस फिल्म में समांथा एक्शन अवतार में दिखीं. इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया. समांथा की एक्टिंग भी छा गई. आज हम आपको ऐसी फीमेल सें सेंट्रिक फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली.

'द केरला स्टोरी'

'द केरला स्टोरी' ने इंडिया में नेट 241.74 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 302 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 15.50 करोड़ कमाए थे. इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी जैसी एक्ट्रेसेस थीं. फिल्म को सुदिप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था.

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'राजी'

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में नेट 123.74 करोड़ की कमाई की थी. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 195 करोड़ का बिजनेस किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 37 करोड़ कमाए थे. फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में थीं. इस फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था.

'गंगूबाई काठियावाड़ी'

इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने बनाया था. फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में थीं. फिल्म ने 211.50 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म ने 155.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म ने इंडिया में नेट 132.01 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 56 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म में अजय देवगन भी नजर आए थे. उनका कैमियो रोल था.

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'लोकाह: चैप्टर 1'

इस फिल्म ने दुनियाभर में 303.86 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 183.96 करोड़ कमाए थे. वहीं नेट 157.01 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 119.90 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म को Dominic Arun ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के प्रोड्यूसर दुलकर सलमान थे. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में थीं. कल्याणी ने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया. वहीं उनका एक्शन भी खतरनाक था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Raazi Gangubai The Kerla Story BOX OFFICE COLLECTION Maa Inti Bangram
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