'गुड़िया जैसी लगती थी', नीलम कोठारी संग रिश्ते पर गोविंदा ने सालों बाद किया बड़ा खुलासा
Govinda Neelam Relationship: हाल ही में दिए एक इंटरव्यू को लेकर गोविंदा सुर्खियों में है. गोविंदा ने अपने और नीलम कोठारी के रिश्ते और उस समय के रोमांस को लेकर खुलकर बातें की है.
90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले एक्टर गोविंदा अपनी कॉमेडी, डांस और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते थे. उस दौर में उनकी कई फिल्में लगातार हिट हुई और वो दर्शकों के सबसे पसंदीदा सितारों में शामिल हो गए. लेकिन फिल्मों के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रही. खासतौर पर एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ उनके रिश्ते को लेकर उस समय कई तरह की बातें सामने आती थी. अब सालों बाद गोविंदा ने खुद इस बारे में खुलकर बात की है.
नीलम के दीवाने थे गोविंदा
हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि नीलम कोठारी के साथ उनका रिश्ता काफी खास था. जब वो इंडस्ट्री में नए थे, तब नीलम उन्हें अलग और खास लगती थी. उनकी सादगी और मासूमियत ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया था और नीलम उन्हें बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी. जब उन्होंने पहली बार नीलम को फिल्मों में देखा था, तब वो इतने दीवाने हो गए थे कि उनके गाने देखते हुए सीटी बजाया करते थे. उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर उन्हें नीलम के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा. उस समय का रोमांस आज के समय से काफी अलग था क्योंकि रिश्ते इतने खुले नहीं होते थे जैसे आज दिखाई देते हैं. कलाकारों के बीच आकर्षण होता था, लेकिन वो दिखावे वाला नहीं होता था. उस समय बस ऐसा लगता था कि कुछ खास चल रहा है और लोग इस बात को लेकर खूब चर्चा करते थे.
कई हिट फिल्मों में किया काम
बता दें, 80 और 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा और नीलम बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक थे. दोनों ने साथ मिलकर कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें 'लव 86', 'इल्जाम', 'खुदगर्ज', 'सिंदूर', 'फर्ज की जंग', 'बिल्लो बादशाह', 'ताकतवर' और 'घराना' जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई. वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. वो आखिरी बार साल 2019 में फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. वहीं नीलम कोठारी अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन हाल ही में वह एक रियलिटी शो के नए सीजन में दिखाई दी थी.
