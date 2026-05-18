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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हाथ मत लगाओ' गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत, वीडियो वायरल

'हाथ मत लगाओ' गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत, वीडियो वायरल

एक्टर गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें उनके बाउंसर और पैपराजी के बीच बुरा झगड़ा देखने को मिल रहा है. इसी बीच एक्टर को बीच में आना पड़ा.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 18 May 2026 05:38 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वहीं अब वो एक बार फिर चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके बाउंसर और पैप्स के बीच तगड़ी बहस होती नजर आ रही है. ये मामला एक इवेंट का है.

गोविंदा के बाउंसर और पैपराजी के बीच हुआ बुरा झगड़ा
दरअसल, बीती रात गोविंदा ने एक इवेंट में शिरकत की. जहां वो ब्लैक सूट पहने नजर आएं. इवेंट में गोविंदा जमकर डांस किया. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हालांकि इन्हीं में से एक वीडियो लोगो का ध्यान खींच रहा है, जिसमें गोविंदा के बाउंसर पैप्स पर भड़कते  नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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गोविंदा ने किया रिएक्ट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, गोविंदा के बाउंसर और वहां मौजूद पैपराजी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. मामला इतना बिगड़ गया कि गोविंदा के बाउंसर ने पैपराजी को रोकने के लिए उन पर हाथ लगा दिया, इस बात पर पैपराजी भड़क गए. इसी दौरान गोविंदा तुरंत वहां पहुंचे. उन्होंने शांती से सबको शांत करावाया. गोविंदा ने पैपराज से भी शांत रहने को कहा.

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वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग उनके इस व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सही किया.' वहीं दूसरे ने कमेंट में लिखा, गोविंदा बहुत शांत स्वभाव के हैं.' एक और यूजर ने लिखा, 'गोविंदा रियल मैन हैं.' 

 
 
 
 
 
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बता दें, गोविंदा काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं. उन्हें आखिरी बार फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था, साल 2018 में रिलीज हुई थी. हालांकि गोविंदा आए दिन अक्सर इवेंट्स में स्पॉट होते नजर आते हैं. 

गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इंटरनेट पर छाए रहते हैं. उन्हें और उनकी पत्नी सुनीता आहुजा को लेकर खबरें रहती हैं कि दोनों अलग रहते हैं और कपल का तलाक होने वाला है.  गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा अक्सर उनपर तंज कसती नजर आती हैं. इतना ही नहीं वो कई बार उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भी बात कर चुकी हैं. हालांकि गोविंदा ने इन बातों को खारिज किया है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 May 2026 05:38 PM (IST)
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