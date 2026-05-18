सलमान खान से लेकर अक्षय खन्ना तक, 50 की उम्र पार करने के बाद भी कुंवारे हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स

बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान 59 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. उनकी शादी को लेकर अक्सर इंटरनेट पर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन फिलहाल वो सिंगल हैं और खुशी से अपनी लाइफ जी रहे हैं.