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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन28 की हुईं शिवांगी जोशी, फैमिली संग मनाया बर्थडे, रेड ड्रेस पहने लगीं क्यूट

28 की हुईं शिवांगी जोशी, फैमिली संग मनाया बर्थडे, रेड ड्रेस पहने लगीं क्यूट

Shivangi Joshi Birthday Celebration: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी 28 साल की पूरी हो गई हैं. बीती रात एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली के साथ इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 May 2026 03:53 PM (IST)
Shivangi Joshi Birthday Celebration: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी 28 साल की पूरी हो गई हैं. बीती रात एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली के साथ इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया.

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी आज, 18 मई को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. शिवांगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. अपने बर्थडे पर एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही थी. आइए देखतें हैं फोटोज.

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शिवांगी जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं.
शिवांगी जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं.
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शिवांगी ने अपना 28वां बर्थडे घर पर ही मनाया. शेयर की गई फोटोज में एक्ट्रेस अपने पापा-मम्मी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
शिवांगी ने अपना 28वां बर्थडे घर पर ही मनाया. शेयर की गई फोटोज में एक्ट्रेस अपने पापा-मम्मी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
Published at : 18 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi

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