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28 की हुईं शिवांगी जोशी, फैमिली संग मनाया बर्थडे, रेड ड्रेस पहने लगीं क्यूट
Shivangi Joshi Birthday Celebration: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी 28 साल की पूरी हो गई हैं. बीती रात एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली के साथ इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया.
टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी आज, 18 मई को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. शिवांगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. अपने बर्थडे पर एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही थी. आइए देखतें हैं फोटोज.
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Published at : 18 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :Shivangi Joshi
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