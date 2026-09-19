गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन की 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

अजय देवगन की 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

अजय देवगन और रोहित शेट्टी की हिट फ्रैंचाइजी 'गोलमाल ' की 5वीं इंस्टॉलमेंट की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, यहां जान सकते हैं कि ये कब सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

गोलमाल फ्रैंचाइजी बेहद पॉपुलर है. अब तक इसकी चार इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं और सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं फैंस इसकी पांचवीं किस्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली मेकर्स ने शनिवार यानी आज 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. चलिए यहां जानते हैं अजय देवगन स्टारर ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस
कॉमेडी से भरी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' की 5लवीं इंस्टॉलमेंट  एक बार फिर मस्ती, हंसी-मजाक और धमाल लेकर आ रही है. बता दें कि मेकर्स ने शनिवार को 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर 'गोलमाल 5' का ऑफिशियल पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, मां बनने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हैं करिश्मा तन्ना
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, पोस्टपार्टम फेज पर बोलीं करिश्मा तन्ना
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ललित मोदी की बायोपिक में रणवीर सिंह की एंट्री? साजिद नाडियाडवाला बना रहे फिल्म
ललित मोदी की बायोपिक में रणवीर सिंह की एंट्री? साजिद नाडियाडवाला बना रहे फिल्म
बॉलीवुड
'किसी आदमी की कमर 40 इंच हो जाए तो...', कैटरीना को ट्रोल करने वालों पर भड़की ये साउथ एक्ट्रेस
कैटरीना को ट्रोल करने वालों पर भड़की ये साउथ एक्ट्रेस, कह दी ये बात

पोस्टर में अजय देवगन के साथ बाइक पर अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू फुल मस्ती में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही पोस्ट के कैप्शन में लिग गया है, 'हंसी-मजाक, मस्ती, खुशी और परिवार... बस, और कुछ नहीं. 8 जनवरी 2027.' यानी ये फिल्म अगले साल 2027 की जनवरी को रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rohit Shetty (@itsrohitshetty)

अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी फिर आ रही साथ
अजय देवगन और रोहित शेट्टी शुरू से ही 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी का अहम हिस्सा रहे हैं. यह एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी अब इस सीरीज की पांचवीं फिल्म के लिए वापसी कर रही है. मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कास्ट में अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, शरमन जोशी और तुषार कपूर जैसे फ्रैंचाइजी से जुड़े स्टार्स भी कमबैक कर रहे हैं. 

'गोलमाल' फिल्मों ने अपनी पहचान कई कलाकारों वाली कास्ट, मजेदार गलतफहमियों और लगातार उलझती-बिगड़ती स्थितियों के दम पर बनाई है. उम्मीद है कि पांचवीं  किस्त में भी मेकर्स वही भरपूर कॉमेडी बनाए रखेंगे और साथ ही पुराने किरदारों के लिए एक नई कहानी पेश करेंगे. 

 

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को भी नंबर 1 रही 'हनुमान अंश', बुरी तरह पिटी 'दायरा' और 'वाइब', जानें- मिर्जापुर का हाल

Published at : 19 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Golmaal 5
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, मां बनने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हैं करिश्मा तन्ना
‘हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती’, पोस्टपार्टम फेज पर बोलीं करिश्मा तन्ना
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ललित मोदी की बायोपिक में रणवीर सिंह की एंट्री? साजिद नाडियाडवाला बना रहे फिल्म
ललित मोदी की बायोपिक में रणवीर सिंह की एंट्री? साजिद नाडियाडवाला बना रहे फिल्म
बॉलीवुड
'किसी आदमी की कमर 40 इंच हो जाए तो...', कैटरीना को ट्रोल करने वालों पर भड़की ये साउथ एक्ट्रेस
कैटरीना को ट्रोल करने वालों पर भड़की ये साउथ एक्ट्रेस, कह दी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
इंडिया
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
हेल्थ
पैसिव स्मोकिंग से भारत में 44.4 करोड़ लोग प्रभावित, चौंका देगी स्टडी
पैसिव स्मोकिंग से भारत में 44.4 करोड़ लोग प्रभावित, चौंका देगी स्टडी
ट्रेंडिंग
Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 
Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget