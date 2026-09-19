गोलमाल फ्रैंचाइजी बेहद पॉपुलर है. अब तक इसकी चार इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं और सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं फैंस इसकी पांचवीं किस्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली मेकर्स ने शनिवार यानी आज 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. चलिए यहां जानते हैं अजय देवगन स्टारर ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस

कॉमेडी से भरी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' की 5लवीं इंस्टॉलमेंट एक बार फिर मस्ती, हंसी-मजाक और धमाल लेकर आ रही है. बता दें कि मेकर्स ने शनिवार को 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर 'गोलमाल 5' का ऑफिशियल पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की.

पोस्टर में अजय देवगन के साथ बाइक पर अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू फुल मस्ती में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही पोस्ट के कैप्शन में लिग गया है, 'हंसी-मजाक, मस्ती, खुशी और परिवार... बस, और कुछ नहीं. 8 जनवरी 2027.' यानी ये फिल्म अगले साल 2027 की जनवरी को रिलीज होगी.

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अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी फिर आ रही साथ

अजय देवगन और रोहित शेट्टी शुरू से ही 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी का अहम हिस्सा रहे हैं. यह एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी अब इस सीरीज की पांचवीं फिल्म के लिए वापसी कर रही है. मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कास्ट में अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, शरमन जोशी और तुषार कपूर जैसे फ्रैंचाइजी से जुड़े स्टार्स भी कमबैक कर रहे हैं.

'गोलमाल' फिल्मों ने अपनी पहचान कई कलाकारों वाली कास्ट, मजेदार गलतफहमियों और लगातार उलझती-बिगड़ती स्थितियों के दम पर बनाई है. उम्मीद है कि पांचवीं किस्त में भी मेकर्स वही भरपूर कॉमेडी बनाए रखेंगे और साथ ही पुराने किरदारों के लिए एक नई कहानी पेश करेंगे.

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