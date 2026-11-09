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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सुपरस्टार इतने विनम्र होते हैं मैंने नहीं देखा’, रणबीर कपूर के फैन हुए 'रामायण' के शत्रुघ्न

'सुपरस्टार इतने विनम्र होते हैं मैंने नहीं देखा’, रणबीर कपूर के फैन हुए 'रामायण' के शत्रुघ्न

रामायण का पार्ट 1 सिनेमा में रिलीज हो चुका है और फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. अब उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले एक्टर ने उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनके नेचर की भी तारीफ की है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 09 Nov 2026 02:50 PM (IST)
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हाल ही में रिलीज हुई रामायण फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. अब फिल्म में उनके को-स्टार ने बताया है कि वे न सिर्फ रणबीर की एक्टिंग बल्कि उनके व्यवहार से भी काफी इंप्रेस हुए हैं.

फिल्म में राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले एक्टर नितीश शर्मा ने रणबीर कपूर की तारीफों के पुल बांधे हैं. उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो लाइफटाइम के लिए रणबीर के फैन हैं. उन्होंने कहा कि वो लड़ जाएंगे अगर कोई उनके सामने रणबीर के बारे में कुछ बोलेगा.

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रणबीर कपूर के नेचर से हैरान हुए नितीश शर्मा

हाल ही में जब मिर्ची प्लस के एक इंटरव्यू में नितीश शर्मा से सेट पर रणबीर कपूर से जुड़े किसी किस्से के बारे में बताने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे पल हैं. उन्होंने रणबीर के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा, ‘मेरे लिए वो एक सुपरस्टार हैं, पर सुपरस्टार इतने विनम्र होते हैं मैंने नहीं देखा, इतने उदार होते हैं, मैंने नहीं देखा था या सुना भी नहीं था मैंने तो.’

उन्होंने रणबीर के इंट्रोवर्ट नेचर के बारे में बात करते हुए कहा, ‘जैसे वो जो बोलते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं, हां वो इंट्रोवर्ट हैं.  लेकिन जब भी उनसे बात होती है वो आपको पूरा फील कराते हैं कि आई एम लिसनिंग टू यू एंड यू आर द मोस्टेंट पर्सन टू मी राइट नाउ.’

नितीश शर्मा उस वक्त का किस्सा भी सुनाया जब फिल्म की रीडिंग के लिए सभी एक्टर्स और आर्टिस्ट्स हुए थे. नितीश ने बताया कि रणबीर सबसे मिले और फिर बातचीत करने में व्यस्त हो गए. लेकिन बाद में रणबीर ने खुद नोटिस किया कि उन्होंने अभी नितीश को अभी तक हाय नहीं बोला है. इसके बाद रणबीर उनके पास आए और कहा, 'हाय, मैं रणबीर हूं.'

रणबीर की तारीफ करते नहीं थके नितीश

इसके बाद नितीश ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा, ‘इस इंसिडेंट के बाद तो मैं रणबीर कपूर का एक एक्टर के रूप में और एक इंसान के रूप में हमेशा फैन रहूंगा.’

उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा, ‘फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, जहां चारों भाई खड़े हैं. बहुत ही इमोशनल सीन है. उनका लगभग दो पेज का डायलॉग है और वो बहुत इमोशनल है. जब उन पर कैमरा था, तो उन्होंने ये सीन दो-तीन बार परफॉर्म किया. फिर पॉइंटर बदलकर लक्ष्मण और भरत पर गया, तो उन्होंने फिर दो-तीन बार परफॉर्म किया. मेरे तक आते-आते मुझे लगा कि आठ बार हो चुका है, एक-एक पेज का डायलॉग, अब ये थक गए होंगे. मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे लिए दोबारा करेंगे और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था.’

नितीश इस बात से बहुत हैरान हुए कि रणबीर ने उनके लिए फिर से पूरा डायलॉग बोला. उन्होंने बताया, ‘आठ बार ये डायलॉग करने के बाद रणबीर ने पूछा कि हां सर अभी कुछ और बाकी है, तो उन्हें कहा गया कि हां अभी नितीश का बाकी है, तो उन्होंने कहा हां ओके-ओके और उन्होंने बिलकुल उसी तरह परफॉर्म किया जैसे उन्होंने अपने सीन के लिए परफॉर्म किया था, जिस पल उन्हें इमोशनल होना था, एग्जेक्टली सेम इंटेंसिटी, एग्जेक्टली सेम एक्ट.’

इसके बाद तो नितीश रणबीर के फैन हो गए. उन्होंने कहा, ‘आई वॉस ब्लोन अवे. भई आज के बाद में लड़ जाउंगा अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि रणबीर कपूर ये.’

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Nitish Sharma
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