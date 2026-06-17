गार्ड की नौकरी, टॉयलेट की सफाई, गाना सुपरहिट होने के बाद भी ये काम करते थे गिप्पी ग्रेवाल

पंजाबी स्टार गिप्पी ग्रेवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि कनाडा में गुजारा करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड और क्लीनर जैसी जॉब्स की थीं. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी रवनीत कौर ने भी परिवार चलाने के लिए कई छोटे-बड़े काम किए थे.

गिप्पी ग्रेवाल ने याद किए स्ट्रगल के दिन

गिप्पी ग्रेवाल ने हाल ही में भारती TV संग बातचीत में अपने स्ट्रगल के दिनो को याद किया. उन्होने बताया कि अपना पहला म्यूजिक एल्बम बनाने के लिए उन्हें उधार तक लेना पड़ा था. उन्होंने बताया कि शुरुआत की दो एल्बम नहीं चली थी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

गिप्पी ग्रेवाल ने कहा, 'तीसरी एल्बम की वो भी फ्लॉप हो गई और तब तक मेरी शादी हो गई थी. फिर शादी के बाद एक गाना हिट हो गया था.' उन्होंने बताया कि गाना 'फुलकारी' हिट होने के बाद वो हर शादी और पार्टी में बजता था. उसके बाद उनकी लाइफ बदल गई. शादी के बादज वो और उनकी पत्नी रवनीत कौर कनाडा चले गए थें जहां दोनों ने काफी स्ट्रगल किया.

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पेट पालने के लिए ये काम करते थे गिप्पी ग्रेवाल

गिप्पी ग्रेवाल ने ये भी कहा कि 'फुलकारी' गाना तो चल गया, लेकिन घर चलाने के पैसे नहीं होते थे. उन्होंने कहा, 'मैं एक फैक्टरी में जॉब करता था. गाना तो चल गया था, लेकिन फैमली चलानी थी. उस वक्त और कोई काम नहीं था. तो मैं एक फैक्टरी में जॉब करता था और मेरी वाइफ दो जॉब्स करती थी. वो सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करती थी. इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करती थीं.'

बांटते थें अखबार

उन्होंने कहा कि उसी कंपनी में मैं भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था. उनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर थी कि एक लाइन को याद करने में उन्हें दो दिन लग गए थे. गिप्पी ग्रेवाल ने ये भी खुलासा किया कि उस दौर में उन्होंने टॉयलेट साफ करने जैसे काम भी किए. इतना ही नहीं वो और उनकी पत्नी साथ में लोगों के घर अखबार भी बांटने जाते थे.

गिप्पी ग्रेवाल ने बताया कि भारत में लोगों को उनका स्ट्रगल असाधारण लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये बेहतर जिंदगी बनाने का एक जरिया था. उन्होंने कहा कि दूसरे कामों में उन्हें 8 डॉलर मिलते थे, जबकि मॉल में सफाई करने की नौकरी से करीब 13 डॉलर की कमाई होती थी.

बता दें आज गिप्पी काफी लैविश लाइफ जी रहे हैं. उनके करोड़ों चाहने वाले हैं. गिप्पा और रवनीत तीन बेटों के माता-पिता हैं.

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