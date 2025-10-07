शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान कितनी हैं अमीर? जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान काफी सुर्खियों में रहती हैं. गौरी इंटीरियर डिजाइनर हैं. वो बिजनेस चलाती हैं और खूब पैसे कमाती हैं. गौरी खान की लग्जरी लाइफस्टाइल भी हाईलाइट रहती है.

गौरी खान की नेटवर्थ

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, गौरी खान 1600 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन हैं. वहीं शाहरुख खान की नेटवर्थ की बात करें तो वो 12 हजार 490 करोड़ के मालिक हैं. गौरी खान और शाहरुख खान 'मन्नत' में रहते हैं. गौरी खान ने खुद मन्नत को डिजाइन किया था. उन्होंने मन्नत में हर तरह की लग्जरी रखी थी. ये बंगला 6 फ्लोर का है. और इसमें प्राइवेट थिएटर, जिम, स्वीमिंग पूल सबकुछ है. यहां तक कि उनके बंगले की नेमप्लेट की कीमत 25 लाख रुपये है.

गौरी थान ने वैसे तो फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है लेकिन उनका पैशन इंटीरियर डिजाइनिंग है. उनका ये पैशन तब शुरू हुआ जब उन्होंने मन्नत को डिजाइन किया. 2010 में उन्होंने ऑफिशियली करियर शुरू किया. उन्होंने कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं. उन्होंने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का बार लाउंज, कैटरीना कैफ के घर की छत और आलिया भट्ट की वैनिटी वैन डिजाइन की है.

गौरी खान की लग्जरी लाइफस्टाइल

गौरी का अलीबाग में 15 करोड़ का बंगला भी है. इसके अलावा दुबई में भी विला है. शाहरुख खान और गौरी का लंदन में भी एक घर है, जिसकी कीमत 172 करोड़ रुपय बताई जा रही है.

गौरी खान के पास कई लग्जरी कार भी हैं. उनके पास 2.25 करोड़ की Bentley Continental GT है. उनका जुहू में एक स्टूडियो है. इस स्टूडियो की कीमत 150 करोड़ रुपये है. इसके अलावा वो प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज में भी पार्टनर हैं. इसके अलावा गौरी ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं.

गौरी खान को घड़ियों का बहुत शौक है. उनके पास लग्जरी ब्रांड Piaget की एक लाइमलाइट घड़ी भी है, जिसमें 18 कैरेट प्लैटिनम से बना एक ब्रेसलेट है और 7.1 कैरेट के हीरे जड़े हैं.