Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़
Gauri Khan Birthday: शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान 8 अक्टूबर को अपना बर्थडे मनाएंगी. गौरी एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर और बिजनेसवुमन हैं. आइए उनके बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान सभी के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ गौरी खान बसती हैं. शाहरुख ने कई बार खुलासा किया है कि गौरी उनके लिए हर मोड़ पर एक बेहतरीन पार्टनर साबित हुई हैं और उनके सपोर्ट के बिन कुछ नहीं कर पाते हैं.
8 अक्टूबर को गौरी खान अपना 54वां जन्मदिन मनाने वाली हैं. गौरी खान भले ही शाहरुख खान की तरह फिल्मी पर्दे का चेहरा नहीं हैं, लेकिन अपने दम पर कई बिजनेस करती हैं. उन्होंने बॉलीवुड में बतौर इंटीरियर डिजाइनर अपनी पहचान बनाई और कई स्टार्स के घर डिजाइन किए हैं.
गौरी खान ने इन स्टार्स का घर किया डिजाइन
गौरी खान ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर और वैनिटी वैन, करण जौहर के डुप्लेक्स की छत, जैकलीन फर्नांडिस, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित और खुद का घर मन्नत तक डिजाइन किया है. इस बिजनेस के अलावा, गौरी शाहरुख संग मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट चलाती हैं. कंपनी के बैनर तले अभी तक कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 'जवान,' 'डंकी,' 'माय नेम इज खान,' 'डियर जिंदगी,' 'चेन्नई एक्सप्रेस,' 'हैप्पी न्यू ईयर,' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में शामिल हैं.
गौरी खान की नेटवर्थ कितनी है?
बता दें कि पहले गौरी खान ड्रीम्ज अनलिमिटेड नाम की प्रोडक्शन कंपनी चलाती थीं, लेकिन साल 2002 में शाहरुख और गौरी ने मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की नींव रखी थी. इन सबके अलावा, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करती रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी खान की कुल नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए है.
14 की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान
पर्सनल लाइफ की बात करें तो गौरी की शाहरुख खान से पहली मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई थी. उस वक्त शाहरुख खान 19 साल के थे. शाहरुख ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें पहली ही नजर में गौरी से प्यार हो गया था. गौरी एक अच्छे और रईस परिवार से आती थीं, इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. गौरी ने शाहरुख का नाम शाहीन के नाम से सेव कर रखा था, ताकि घर में किसी को शक न हो.
इतना ही नहीं, गौरी अपनी यंग एज में इतनी ज्यादा सुंदर हुआ करती थीं कि अगर वो स्विमसूट पहनतीं या अपने बाल खोलती थीं तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे. एक पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया था कि वो शुरू से ही गौरी के लिए पजेसिव थे. वो नहीं चाहते थे कि गौरी को कोई और देखे.
