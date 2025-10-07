हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़

Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़

Gauri Khan Birthday: शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान 8 अक्टूबर को अपना बर्थडे मनाएंगी. गौरी एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर और बिजनेसवुमन हैं. आइए उनके बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 07 Oct 2025 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान सभी के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ गौरी खान बसती हैं. शाहरुख ने कई बार खुलासा किया है कि गौरी उनके लिए हर मोड़ पर एक बेहतरीन पार्टनर साबित हुई हैं और उनके सपोर्ट के बिन कुछ नहीं कर पाते हैं.

8 अक्टूबर को गौरी खान अपना 54वां जन्मदिन मनाने वाली हैं. गौरी खान भले ही शाहरुख खान की तरह फिल्मी पर्दे का चेहरा नहीं हैं, लेकिन अपने दम पर कई बिजनेस करती हैं. उन्होंने बॉलीवुड में बतौर इंटीरियर डिजाइनर अपनी पहचान बनाई और कई स्टार्स के घर डिजाइन किए हैं.

Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़

गौरी खान ने इन स्टार्स का घर किया डिजाइन
गौरी खान ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर और वैनिटी वैन, करण जौहर के डुप्लेक्स की छत, जैकलीन फर्नांडिस, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित और खुद का घर मन्नत तक डिजाइन किया है. इस बिजनेस के अलावा, गौरी शाहरुख संग मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट चलाती हैं. कंपनी के बैनर तले अभी तक कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 'जवान,' 'डंकी,' 'माय नेम इज खान,' 'डियर जिंदगी,' 'चेन्नई एक्सप्रेस,' 'हैप्पी न्यू ईयर,' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में शामिल हैं.

Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़

गौरी खान की नेटवर्थ कितनी है?
बता दें कि पहले गौरी खान ड्रीम्ज अनलिमिटेड नाम की प्रोडक्शन कंपनी चलाती थीं, लेकिन साल 2002 में शाहरुख और गौरी ने मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की नींव रखी थी. इन सबके अलावा, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करती रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी खान की कुल नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए है.

Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़

14 की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान
पर्सनल लाइफ की बात करें तो गौरी की शाहरुख खान से पहली मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई थी. उस वक्त शाहरुख खान 19 साल के थे. शाहरुख ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें पहली ही नजर में गौरी से प्यार हो गया था. गौरी एक अच्छे और रईस परिवार से आती थीं, इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. गौरी ने शाहरुख का नाम शाहीन के नाम से सेव कर रखा था, ताकि घर में किसी को शक न हो.

इतना ही नहीं, गौरी अपनी यंग एज में इतनी ज्यादा सुंदर हुआ करती थीं कि अगर वो स्विमसूट पहनतीं या अपने बाल खोलती थीं तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे. एक पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया था कि वो शुरू से ही गौरी के लिए पजेसिव थे. वो नहीं चाहते थे कि गौरी को कोई और देखे.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 08:44 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Gauri Khan Birthday Gauri Khan Gauri Khan Networth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान
2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान
2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? एबी डिविलियर्स के बयान से विश्व क्रिकेट हैरान
बॉलीवुड
Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़
14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, जानें नेटवर्थ
जनरल नॉलेज
लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके
लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके
यूटिलिटी
इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे, जान लें काम की बात
इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे, जान लें काम की बात
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Jhansi: झांसी के ये इलाके हद से ज्यादा बदनाम, यहां भूलकर भी घूमने मत जाना
झांसी के ये इलाके हद से ज्यादा बदनाम, यहां भूलकर भी घूमने मत जाना
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget