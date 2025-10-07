'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए हुए है. अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म नई रिलीज फिल्मों के बीच भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की रिलीज के बीच भी 'जॉली एलएलबी 3' ठीक-ठाक कमाई कर रही है.

फिल्म 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को रिलीज हुए अब 19 दिन हो गए हैं. इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' ने एक सुपरहिट और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को धूल चटा दी है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते 74 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

दूसरे हफ्ते भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ रुपए बटोरे.

'जॉली एलएलबी 3' ने 15वें दिन 1.15 करोड़, 16वें दिन 1.75 करोड़ और 17वें दिन 2.15 करोड़ रुपए कमाए.

18वें दिन फिल्म का कलेक्शन घटा और ये 60 लाख में सिमटकर रह गई.

अब 'जॉली एलएलबी 3' के 19वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.

इसके मुताबिक फिल्म ने अब तक (शाम 7 बजे) 53 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का टोटल कलेक्शन अब 109.18 करोड़ रुपए हो गया है.

'जॉली एलएलबी 3' ने दो फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

'जॉली एलएलबी 3' ने 19 दिनों की कमाई के साथ सुपरहिट फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है. 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में थे. 'भाग मिल्खा भाग' ने बॉक्स ऑफिस पर 108.8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. कार्तिक आर्यन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने भी 'जॉली एलएलबी 3' के आगे घुटने टेक दिए हैं. 2018 में आई इस फिल्म ने भारत में 108.95 करोड़ रुपए कमाए थे.

अक्षय कुमार और अरशद वारसी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर अक्षय कुमार के पास कई शानदार फिल्में पाइपलाइन में हैं. वो 'भूत बंगला', 'हेरा फेरी 3', 'भागम भाग 2', 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' में दिखाई देंगे. वहीं अरशद वारसी के पास 'धमाल 4', 'मस्ती 4', 'किंग' और 'वेलकम टू द जंगल' पाइपलाइन में हैं.