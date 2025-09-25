इस बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को पब्लिक हॉलिडे का फायदा मिलने वाला है. दरअसल इस बार गांधी जयंती के मौके पर बॉक्स ऑफिस में चार बड़ी फिल्मों की धमाकेदार एंट्री होने वाली है. बॉलीवुड की तीन फिल्मों के सामने क्या टिक पाएगी 'ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1'? ये देखना दिलचस्प होने वाला है. जानें यहां डिटेल्स.

इस साल गांधी जयंती पर रिलीज होंगी ये फिल्में

1. कांतारा चैप्टर 1

2022 में बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' रिलीज हुई थी. उस समय इस एक्शन थ्रिलर को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था. अब इस फिल्म का प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' थिएटर्स में गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को रिलीज होगा.

पिछली फिल्म की तरह ही इस बार भी 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी ही बतौर डायरेक्टर को एक्टर नजर आएंगे. होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे.



2. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. इस फिल्म के कई गाने रिलीज हो चुके हैं जिन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला है. फिल्म में सान्या मल्होत्रा और रोहित सरफ भी दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आएंगे. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 अक्टूबर को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है.



3. एक दीवाने की दीवानीयत

सनम तेरी कसम में हर्षवर्धन राणे के किरदार इंदर को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था. फिल्म के पर्दे पर री रिलीज होने के बाद से ही लोग हर्षवर्धन राणे को फिर से थिएटर्स में देखने के लिए एक्साइटेड हैं. लेकिन इस बार एक्टर की जोड़ी सोनम बाजवा के साथ जमने वाली है.



4. इक्कीस

गांधी जयंती 2025 महाक्लैश में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म भी थिएटर्स में दस्तक देगी. फिल्म की कहानी 1971 में इंडो-पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल पर आधारित है. अगस्त्य नंदा के अलावा फिल्म में धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

