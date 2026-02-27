Gabru Teaser: कब आएगा सनी देओल की 'गबरू' का टीजर? 'बॉर्डर 2' एक्टर ने दे दिया बड़ा अपडेट
Gabru Teaser Release Update: सनी देओल की बॉर्डर की सक्सेस के बाद अब फैंस एक्टर की गबरू का इंतजार कर रहे हैं. वहीं सनी ने इस अपकमिंग फिल्म के टीजर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.
सनी देओल की 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और ये साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है. वहीं अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्मों से भी बॉक्स ऑफिस लूटने की तैयारी कर रहे हैं. इन सबके बीच सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म गबरू के टीजर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.
कब रिलीज होगा गबरू का टीजर
सनी देओल की गबरू का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं सनी देओल ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि उनकी अपकमिंग एक्शन-ड्रामा का टीज़र जल्द ही रिलीज़ होगा. एक्टर ने एक्स पर प्रोड्यूसर विशाल राणा और डायरेक्टर शशांक उदयपुरकर के साथ एक बिहाइंड-द-सीन्स पिक्चर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन को सिंपल रखते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, “ गबरू टीजर जल्द आ रहा है,” साथ में एक हग इमोजी भी लगाया।.इस अनाउंसमेंट ने उन फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है जो उनके फिर से बड़े पर्दे पर अलग रोल में देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.
#Gabru Teaser Soon!🤗 pic.twitter.com/BxyZNc9dWF— Sunny Deol (@iamsunnydeol) February 26, 2026
गबरू की रिलीज़ डेट क्यों आगे बढ़ी
पहले उम्मीद थी कि यह फ़िल्म 13 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, हालाँकि, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स कुछ ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही एक डेट तय करने की उम्मीद हैं. और इसके लिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे.”
वहीं ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला रमज़ान के पवित्र महीने से जुड़ा हो सकता है “जो मार्च के बीच में शुरू होगा, जिससे दर्शकों के एक हिस्से के आने की संख्या कम हो सकती है. इसके अलावा, जिन फ़िल्मों का बहुत इंतज़ार था, वे धुरंधर: द रिवेंज और टॉक्सिक 19 मार्च को क्लैश करने वाली हैं. गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद सनी देओल का ट्रैक रिकॉर्ड मज़बूत हुआ है, इसलिए, ऐसे समय पर आना सही है जब बड़ी संख्या में बड़े पर्दे पर फ़िल्म देखने के लिए लोग मौजूद होंगे.”
गबरू में सनी देओल का इमोशनल रोल
गबरू को एक एक्शन-ड्रामा बताया गया है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ है. खबर है कि यह फिल्म सनी देओल के किरदार और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के सफर को दिखाती है, दोनों ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं. उनका इमोशनल रिश्ता कहानी का दिल है, जो हिम्मत और इंसानी जुड़ाव की थीम को दिखाता है.फिल्म में सनी देओल के एक दमदार और लेयर्ड रोल में दिखाए जाने की उम्मीद है, जिसमें एक्शन के साथ इमोशनल कहानी भी होगी.
बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस सक्सेस
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी सनी देओल की हालिया फिल्म बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. जेपी फिल्म्स और टी-सीरीज़ फिल्म्स के सपोर्ट से बनी इस वॉर ड्रामा ने अपने पांचवें हफ्ते में 2.25 करोड़ रुपये और कमाए. फिल्म की अभी नेट कमाई 326.92 करोड़ रुपये है. ये पहले ही 2026 की पहली क्लीन हिट बन चुकी है और सनी देओल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है.
