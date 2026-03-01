हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHoli 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स

Holi 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स

Holi 2026: बॉलीवुड के कुछ सितारों के लिए इस साल की होली खास होने वाली है. परिणीति चोपड़ा से लेकर राम चरण जैसे कई स्टार्स अपने बच्चों के साथ पहली बार रंगों का त्योहार मनाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों और खुशियों को मनाने का मौका भी होता है. जब घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हों, तो त्योहार की रौनक अपने आप दोगुनी हो जाती है. साल 2026 की होली कुछ बॉलीवुड सितारों के लिए बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार वे अपने नन्हे-मुन्नों के साथ पहली बार रंगों का यह पर्व मनाएंगे. फिल्म इंडस्ट्री में हर साल होली की धूम रहती है, लेकिन जिन घरों में बच्चों का जन्म हुआ है, वहां इस बार की होली और भी यादगार बनने वाली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्डा ने 19 अक्टूबर 2025 को अपने बेटे नीर का स्वागत किया था. दिवाली के समय आई इस खुशखबरी ने उनके घर को रोशनी से भर दिया था. अब नीर के साथ उनकी यह पहली होली है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के लिए भी यह होली खास है. 7 नवंबर 2025 को दोनों माता-पिता बने थे और बेटे के जन्म के बाद यह उनकी पहली होली है. अब तक दोनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट रहे हैं, लेकिन फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस खास मौके की एक झलक जरूर देखने को मिलेगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

राजकुमार राव और पत्रलेखा

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2025 को बेटी पार्वती का स्वागत किया था. शादी की चौथी सालगिरह के साथ मिली यह खुशखबरी उनके लिए बेहद खास थी. अब बिटिया के साथ उनकी पहली होली होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KL Rahul👑 (@klrahul)

आथिया शेट्टी और केएल राहुल

आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल के घर भी इस साल रंगों की बहार है. 24 मार्च 2025 को उनकी बेटी इवारा का जन्म हुआ था. इवारा नाम का मतलब है 'ईश्वर का उपहार', और वह उनके जीवन में खुशियों का तोहफा बनकर आई है. शादी के दो साल बाद माता-पिता बने इस कपल के लिए यह पहली होली बेहद खास होने वाली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sagarika Z Ghatge (@sagarikaghatge)

जहिर खान और सागरिका घाटगे

जहिर खान और सागरिका घाटगे भी अपने बेटे फतेह सिंह खान के साथ पहली होली मनाएंगे. 16 अप्रैल 2025 को बेटे के जन्म के बाद उनका परिवार पूरा हुआ. शादी के आठ साल बाद मिली इस खुशी ने उनके जीवन में नया रंग भर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chiranjeevi Konidela (@chiranjeevikonidela)

रामचरण और उपासना कामीनेनी

साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना कामीनेनी के घर तो इस बार डबल सेलिब्रेशन होगा. 31 जनवरी को जुड़वां बच्चों के जन्म के साथ उनके परिवार में खुशियां दोगुनी हो गई. पहले से एक बेटी के माता-पिता रहे इस कपल के लिए तीन बच्चों के साथ पहली होली यादगार बनने वाली है. 

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Bollywood Celebs Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Holi 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स
Holi 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 16: शाहिद कपूर की फिल्म ने 16वें दिन किया इतना बिजनेस, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने 16वें दिन किया इतना बिजनेस, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
बॉलीवुड
अमेरिका-इजरायल-ईरान हमलों के बीच दुबई में फंसीं 'जन्नत' फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान, पीएम मोदी से मांगी मदद
अमेरिका-इजरायल-ईरान हमलों के बीच दुबई में फंसीं 'जन्नत' फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान, पीएम मोदी से मांगी मदद
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
विश्व
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget