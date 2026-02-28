दीपिका पादुकोण से ऐश्वर्या राय तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने क्यों ठुकराए हॉलीवुड के ऑफर्स

कई बॉलीवुड सितारों ने हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने का विचार जरूर किया है. समय के साथ कई बॉलीवुड सितारों ने विभिन्न कारणों से इन अवसरों को ठुकराया – जैसे शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिव पसंद, कम्फर्ट लेवल या सिर्फ इसलिए कि वे ऑडिशन नहीं देना चाहते थे. दीपिका पादुकोण से लेकर रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय तक, आइए देखते हैं कुछ बड़े भारतीय सितारे जिन्होंने बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को ठुकराया.