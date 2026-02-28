हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपिका पादुकोण से ऐश्वर्या राय तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने क्यों ठुकराए हॉलीवुड के ऑफर्स

दीपिका पादुकोण से ऐश्वर्या राय तक, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने क्यों ठुकराए हॉलीवुड के ऑफर्स

कई बॉलीवुड सितारों ने हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज के ऑफर्स ठुकराए, जैसे दीपिका, रणबीर, ऐश्वर्या, इरफान खान, और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकारों ने बड़े प्रोजेक्ट्स से इनकार किया. जानिए वजह.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 09:48 PM (IST)
कई बॉलीवुड सितारों ने हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज के ऑफर्स ठुकराए, जैसे दीपिका, रणबीर, ऐश्वर्या, इरफान खान, और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकारों ने बड़े प्रोजेक्ट्स से इनकार किया. जानिए वजह.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपने एक हॉलीवुड प्रोज्केट की वजह से काफी चर्चा में बनी हुई हैं. खबरें हैं कि दीपिका के हाथ से ये प्रोजेक्ट अचानक से निकल गया है. हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार एक्टर्स ने हॉलीवुड के ऑफर को खुद से ठुकराया है. आइये बताते हैं कौन हैं वो सेलेब्स और उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया?

कई बॉलीवुड सितारों ने हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने का विचार जरूर किया है. समय के साथ कई बॉलीवुड सितारों ने विभिन्न कारणों से इन अवसरों को ठुकराया – जैसे शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिव पसंद, कम्फर्ट लेवल या सिर्फ इसलिए कि वे ऑडिशन नहीं देना चाहते थे. दीपिका पादुकोण से लेकर रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय तक, आइए देखते हैं कुछ बड़े भारतीय सितारे जिन्होंने बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को ठुकराया.
कई बॉलीवुड सितारों ने हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने का विचार जरूर किया है. समय के साथ कई बॉलीवुड सितारों ने विभिन्न कारणों से इन अवसरों को ठुकराया – जैसे शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिव पसंद, कम्फर्ट लेवल या सिर्फ इसलिए कि वे ऑडिशन नहीं देना चाहते थे. दीपिका पादुकोण से लेकर रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय तक, आइए देखते हैं कुछ बड़े भारतीय सितारे जिन्होंने बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को ठुकराया.
'द व्हाइट लोटस' की कास्ट में शामिल होने की खबरों के कुछ हफ्तों बाद ये रिपोर्ट्स सामने आई कि दीपिका पादुकोण ने इस रोल को ठुकरा दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री ने सीजन 4 के लिए ऑडिशन देने से इंकार कर दिया है, जिससे उनके लिए एक और हाई-प्रोफाइल हॉलीवुड प्रोजेक्ट का दरवाजा बंद हो गया. इससे पहले उन्होंने हॉलीवुड में 'XXX: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' से डेब्यू किया था.
'द व्हाइट लोटस' की कास्ट में शामिल होने की खबरों के कुछ हफ्तों बाद ये रिपोर्ट्स सामने आई कि दीपिका पादुकोण ने इस रोल को ठुकरा दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री ने सीजन 4 के लिए ऑडिशन देने से इंकार कर दिया है, जिससे उनके लिए एक और हाई-प्रोफाइल हॉलीवुड प्रोजेक्ट का दरवाजा बंद हो गया. इससे पहले उन्होंने हॉलीवुड में 'XXX: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' से डेब्यू किया था.
Published at : 28 Feb 2026 09:48 PM (IST)
