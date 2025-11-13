हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday South Releases In Theatres: इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों में महाजंग, 'कांथा समेत रिलीज होंगी 7 मूवीज

Friday South Releases In Theatres: इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों में महाजंग, 'कांथा समेत रिलीज होंगी 7 मूवीज

South Films Theatrical Release: इस फ्राइडे साउथ की कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज होनी वाली है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी ऑडियंस के बीच भी साउथ की फिल्मों को लेकर बड़ा क्रेज देखने को मिलता है. आज हम आपको उन साउथ फिल्मों के बार में बताएंगे जो 14 नवंबर को थिएटर्स में गदर मचाने के लिए आने वाली हैं. इस लिस्ट में दुलकर सलमान स्टारर फिल्म के साथ अन्य कई मूवीज के नाम शामिल हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट. 

1. कांथा
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर दुल्कर दुलकर की फिल्म का नाम शामिल है. इसमें भाग्यश्री बोरसे मशहूर एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. इस पीरियड थ्रिलर ड्रामा में राणा डग्गूबाती, रविन्द्र विजय, बगावती पेरूमल समेत कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. 14 नवंबर को फिल्म थिएटर्स में दस्तक देगी. फिल्म की कहानी 1950 के दशक में सेट है और एक सुपरस्टार के इर्द–गिर्द घूमती है जिन्होने अपने चार्मिंग अंदाज और गजब के एक्टिंग स्किल्स से सबको इंप्रेस किया.

2. सीएमनथम
फिल्म 'सीएमनथम' की कहानी अभ्यानंदन नाम के डिटेक्टिव पर बेस्ड है जो एक सीरियल किलर की तलाश में जुटा है. ये किलर प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट करता है. जैसे–जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी आपको उतना ही सस्पेंस देखने को मिलने वाला है. इस तेलुगु सस्पेंस क्राइम थ्रिलर में वज्र योगी, श्रेया भारती, प्रवीण ढांचाराम जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. 

3. संताना प्राप्तिरस्तु
संजीव रेड्डी द्वारा निर्देशित ये फिल्म न्यूली मेरिड कपल के लाइफ पर बेस्ड है. अपने पति के हेल्थ इश्यूज के वजह फिल्म की लीड एक्ट्रेस को मां बनने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में आपको कॉमेडी, रोमांस और इमोशनल फैमिली ड्रामा का पर्फेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. 

4. लव ओटीपी 
अनीश तेजेश्वर की ये कन्नड़–तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी 14 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म के डायरेक्टर ने ही इसमें मुख्य भूमिका निभाई है जहां उन्हें एक ही समय पर दो महिलाओं से प्यार हो जाता है. अनीश तेजेश्वर के अलावा इस मूवी में राजीव कनकला, तुलसी शिवमणि और अन्य कलाकार नजर आएंगे. 

5. वालावरा 
इस फिल्म को सुतान गौड़ा ने बनाया है. फिल्म को आप अपने फैमिली के साथ थिएटर्स में एंजॉय कर सकते हैं. इसकी कहानी एक छोटे से लड़के के इर्द–गिर्द घूमती है जिसे उनके भाई के सामने नीचा दिखाया जाता है. इस फिल्म में वैदिक कौशल, मास्टर शायन समेत कई कलाकार नजर आएंगे. 

6. जिगरिस 
ये तेलुगु फिल्म चार दोस्तों की कहानी दिखाएगी जो बिना पैसों के गोवा ट्रिप पर निकल पड़ते हैं. लेकिन बाद में उन्हें के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपका तो फुल मनोरंजन होगा. फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें कृष्ण बुरूगुला, राम नितिन, धीरज आत्रेय और मणि वाका नजर आएंगे. 

7. अति भीकरा कामुकन
इस फिल्म में आपको जबरदस्त ड्रामा के साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा. इस मलयालम फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को गौतम थनीयील ने बनाया है और इसमें लुकमन आवरण, दृश्य रघुनाथ, अश्विन विजयन, मनिहारी जॉय जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

Published at : 13 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Tags :
Kaantha Love OTP Valavaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Delhi Red Fort Blast: यानि Umar-Sahin की साजिश बहुत बड़ी थी! | Breaking | ABP News
Bihar Elections 2025: 'जाति समीकरण' किसका बनेगा किंगमेकर? | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav | Chitra
Red Fort Blast: आतंकी हमला.. सवालों में अल फलाह! | Khabar Gawah Hai | Shaheen Sayeed | Faridabad
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget