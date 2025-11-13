हिंदी ऑडियंस के बीच भी साउथ की फिल्मों को लेकर बड़ा क्रेज देखने को मिलता है. आज हम आपको उन साउथ फिल्मों के बार में बताएंगे जो 14 नवंबर को थिएटर्स में गदर मचाने के लिए आने वाली हैं. इस लिस्ट में दुलकर सलमान स्टारर फिल्म के साथ अन्य कई मूवीज के नाम शामिल हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट.

1. कांथा

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर दुल्कर दुलकर की फिल्म का नाम शामिल है. इसमें भाग्यश्री बोरसे मशहूर एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. इस पीरियड थ्रिलर ड्रामा में राणा डग्गूबाती, रविन्द्र विजय, बगावती पेरूमल समेत कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. 14 नवंबर को फिल्म थिएटर्स में दस्तक देगी. फिल्म की कहानी 1950 के दशक में सेट है और एक सुपरस्टार के इर्द–गिर्द घूमती है जिन्होने अपने चार्मिंग अंदाज और गजब के एक्टिंग स्किल्स से सबको इंप्रेस किया.

2. सीएमनथम

फिल्म 'सीएमनथम' की कहानी अभ्यानंदन नाम के डिटेक्टिव पर बेस्ड है जो एक सीरियल किलर की तलाश में जुटा है. ये किलर प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट करता है. जैसे–जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी आपको उतना ही सस्पेंस देखने को मिलने वाला है. इस तेलुगु सस्पेंस क्राइम थ्रिलर में वज्र योगी, श्रेया भारती, प्रवीण ढांचाराम जैसे कई कलाकार नजर आएंगे.

3. संताना प्राप्तिरस्तु

संजीव रेड्डी द्वारा निर्देशित ये फिल्म न्यूली मेरिड कपल के लाइफ पर बेस्ड है. अपने पति के हेल्थ इश्यूज के वजह फिल्म की लीड एक्ट्रेस को मां बनने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में आपको कॉमेडी, रोमांस और इमोशनल फैमिली ड्रामा का पर्फेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा.

4. लव ओटीपी

अनीश तेजेश्वर की ये कन्नड़–तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी 14 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म के डायरेक्टर ने ही इसमें मुख्य भूमिका निभाई है जहां उन्हें एक ही समय पर दो महिलाओं से प्यार हो जाता है. अनीश तेजेश्वर के अलावा इस मूवी में राजीव कनकला, तुलसी शिवमणि और अन्य कलाकार नजर आएंगे.

5. वालावरा

इस फिल्म को सुतान गौड़ा ने बनाया है. फिल्म को आप अपने फैमिली के साथ थिएटर्स में एंजॉय कर सकते हैं. इसकी कहानी एक छोटे से लड़के के इर्द–गिर्द घूमती है जिसे उनके भाई के सामने नीचा दिखाया जाता है. इस फिल्म में वैदिक कौशल, मास्टर शायन समेत कई कलाकार नजर आएंगे.

6. जिगरिस

ये तेलुगु फिल्म चार दोस्तों की कहानी दिखाएगी जो बिना पैसों के गोवा ट्रिप पर निकल पड़ते हैं. लेकिन बाद में उन्हें के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपका तो फुल मनोरंजन होगा. फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें कृष्ण बुरूगुला, राम नितिन, धीरज आत्रेय और मणि वाका नजर आएंगे.

7. अति भीकरा कामुकन

इस फिल्म में आपको जबरदस्त ड्रामा के साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा. इस मलयालम फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को गौतम थनीयील ने बनाया है और इसमें लुकमन आवरण, दृश्य रघुनाथ, अश्विन विजयन, मनिहारी जॉय जैसे स्टार्स नजर आएंगे.