हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Movie Release Live: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश, 'दे दे प्यार दे 2', 'कांथा' समेत कई फिल्मों के बीच महा-मुकाबला

Friday Movie Release Live: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश, 'दे दे प्यार दे 2', 'कांथा' समेत कई फिल्मों के बीच महा-मुकाबला

Friday Movie Release Live Updates: अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 से लेकर दुलकर सलमान की कांथा तक, इस फ्राइडे थिएटर्स में ढेर सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने वाला है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Nov 2025 05:14 PM (IST)

LIVE

Key Events
Friday Movie Releases Live Updates De De Pyaar De 2 kaantha Review Box Office Collection Friday Movie Release Live: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश, 'दे दे प्यार दे 2', 'कांथा' समेत कई फिल्मों के बीच महा-मुकाबला
शुक्रवार मूवी रिलीज़ लाइव
Source : Instagram

Background

इस फ्राइडे थिएटर्स में कई जबरदस्त फिल्में एक साथ रिलीज होने के लिए तैयार हैं. बॉलीवुड, साउथ ही नहीं, हॉलीवुड फिल्में भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा महाक्लैश देखने को मिलेगा. 'दे दे प्यार दे 2', 'काल त्रिघोरी', 'कांथा', 'द रनिंग मैन' समेत कई मोस्ट अवेटेड फिल्में 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आ रही हैं.

दे दे प्यार दे 2
अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' इसी फ्राइडे थिएटर्स में आ रही है. फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है जिसमें एक बार फिर रकुलप्रीत सिंह बतौर एक्ट्रेस दिखाई देंगी. वहीं आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता भी 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आएंगी.

कांथा
दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' एक तमिल पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है. सेल्वामणि सेल्वराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है. 'कांथा' में दुलकर सलमान के अलावा समुथिरकानी और भाग्यश्री बोरसे भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.

काल त्रिघोरी
'काल त्रिघोरी' से एक्टर अरबाज खान 6 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. ये एक सुपरनैचुरल फिल्म है जिसमें आदित्य श्रीवास्तव लीड रोल में होंगे. इसके अलावा महेश मांजरेकर और रितुपर्णा सेनगुप्ता भी 'काल त्रिघोरी' का हिस्सा हैं. इस फिल्म को नितिन वैध ने डायरेक्ट किया है.

द रनिंग मैन
हॉलीवुड फिल्म 'द रनिंग मैन' 14 नवंबर को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज हो रही है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म है को एडगर राइट ने लिखा और डायरेक्ट किया है. 'द रनिंग मैन' स्टीफन किंग के 1982 के नॉवेल पर बेस्ड है. 'द रनिंग मैन' में ली पेस, ग्लेन पॉवेल, जोश ब्रोलिन और कोलमैन डोमिंगो जैसे कलाकार नजर आएंगे.

कई अन्य साउथ फिल्में भी होंगी रिलीज
इस फ्राइडे को सिनेमाघरों में कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्में भी रिलीज होंगी. इस लिस्ट में 'बेबी गर्ल', 'गाथा वैभव', 'लव ओटीपी', 'दाऊद', 'स्कूल लाइफ' और 'कुमकी 2' जैसी फिल्में शामिल हैं.

 

17:14 PM (IST)  •  13 Nov 2025

Friday Movie Release Live: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज से पहले रकुल प्रीत ने किए सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन

'दे दे प्यार दे 2' की रिलीज से पहले अजय देवगन की को-एक्ट्रेस रकुल प्रीत आज सुबह ही मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं और बप्पा का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मंदिर से एक फोटो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाकर कैप्शन में लिखा, 'कल दे दे प्यार दे 2 रिलीज हो रही है, आशीर्वाद लेने के लिए बप्पा के दरबार में'.


17:05 PM (IST)  •  13 Nov 2025

Friday Movie Release Live: इस शुक्रवार 6 साल बाद सिनेमाघरों में दिखेंगे अरबाज खान

अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' के साथ कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म न सही लेकिन ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है जो सलमान खान के भाई अरबाज खान की बड़े पर्दे पर 6 साल बाद वापसी करवा रही है.

अरबाज खान की सुपरनैचुरल थ्रिलर 'काल त्रिघोरी' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है. इसके पहले वो 'दबंग 3' में सलमान खान के साथ साल 2019 में दिखे थे.

Load More
Tags :
Friday Movie Release De De Pyaar De 2 Kaal Trighori Kaantha
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget