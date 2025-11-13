Friday Movie Release Live: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश, 'दे दे प्यार दे 2', 'कांथा' समेत कई फिल्मों के बीच महा-मुकाबला
Friday Movie Release Live Updates: अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 से लेकर दुलकर सलमान की कांथा तक, इस फ्राइडे थिएटर्स में ढेर सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश होने वाला है.
LIVE
Background
इस फ्राइडे थिएटर्स में कई जबरदस्त फिल्में एक साथ रिलीज होने के लिए तैयार हैं. बॉलीवुड, साउथ ही नहीं, हॉलीवुड फिल्में भी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा महाक्लैश देखने को मिलेगा. 'दे दे प्यार दे 2', 'काल त्रिघोरी', 'कांथा', 'द रनिंग मैन' समेत कई मोस्ट अवेटेड फिल्में 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आ रही हैं.
दे दे प्यार दे 2
अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' इसी फ्राइडे थिएटर्स में आ रही है. फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है जिसमें एक बार फिर रकुलप्रीत सिंह बतौर एक्ट्रेस दिखाई देंगी. वहीं आर माधवन, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता भी 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आएंगी.
कांथा
दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' एक तमिल पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है. सेल्वामणि सेल्वराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है. 'कांथा' में दुलकर सलमान के अलावा समुथिरकानी और भाग्यश्री बोरसे भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.
काल त्रिघोरी
'काल त्रिघोरी' से एक्टर अरबाज खान 6 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. ये एक सुपरनैचुरल फिल्म है जिसमें आदित्य श्रीवास्तव लीड रोल में होंगे. इसके अलावा महेश मांजरेकर और रितुपर्णा सेनगुप्ता भी 'काल त्रिघोरी' का हिस्सा हैं. इस फिल्म को नितिन वैध ने डायरेक्ट किया है.
द रनिंग मैन
हॉलीवुड फिल्म 'द रनिंग मैन' 14 नवंबर को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज हो रही है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म है को एडगर राइट ने लिखा और डायरेक्ट किया है. 'द रनिंग मैन' स्टीफन किंग के 1982 के नॉवेल पर बेस्ड है. 'द रनिंग मैन' में ली पेस, ग्लेन पॉवेल, जोश ब्रोलिन और कोलमैन डोमिंगो जैसे कलाकार नजर आएंगे.
कई अन्य साउथ फिल्में भी होंगी रिलीज
इस फ्राइडे को सिनेमाघरों में कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्में भी रिलीज होंगी. इस लिस्ट में 'बेबी गर्ल', 'गाथा वैभव', 'लव ओटीपी', 'दाऊद', 'स्कूल लाइफ' और 'कुमकी 2' जैसी फिल्में शामिल हैं.
Friday Movie Release Live: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज से पहले रकुल प्रीत ने किए सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन
'दे दे प्यार दे 2' की रिलीज से पहले अजय देवगन की को-एक्ट्रेस रकुल प्रीत आज सुबह ही मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं और बप्पा का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मंदिर से एक फोटो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाकर कैप्शन में लिखा, 'कल दे दे प्यार दे 2 रिलीज हो रही है, आशीर्वाद लेने के लिए बप्पा के दरबार में'.
Friday Movie Release Live: इस शुक्रवार 6 साल बाद सिनेमाघरों में दिखेंगे अरबाज खान
अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' के साथ कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म न सही लेकिन ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है जो सलमान खान के भाई अरबाज खान की बड़े पर्दे पर 6 साल बाद वापसी करवा रही है.
अरबाज खान की सुपरनैचुरल थ्रिलर 'काल त्रिघोरी' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है. इसके पहले वो 'दबंग 3' में सलमान खान के साथ साल 2019 में दिखे थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL