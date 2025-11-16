दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' भी 'दे दे प्यार दे 2' के साथ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज की गई. एक तरफ जहां अजय देवगन की फिल्म को खूब दर्शक मिल रहे हैं और फिल्म अपना आधा बजट निकालने के करीब पहुंच चुकी है. तो वहीं दूसरी तरफ 'कांथा' तीसरे ही दिन अपना आधा बजट वसूल चुकी है.

फिल्म का बजट ज्यादा न होने की वजह से फिल्म बहुत ज्यादा न कमाने के बावजूद अब हिट फिल्मों की कैटेगरी में शामिल होने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. फिल्म को रिलीज हुए आज तीसरा दिन हो चुका है तो चलिए जान लेते हैं साउथ फिल्म 'कांथा' का अब तक का कलेक्शन.

'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दुलकर सलमान की फिल्म ने ओपनिंग डे पर तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में मिलाकर 4.35 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन फिल्म की कमाई और बढ़ी और ये आंकड़ा 5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने आज 6:15 बजे तक 2.62 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 11.97 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'कांथा' ने निकाला आधा बजट

तमिल फिल्म 'कांथा' को कोईमोई के मुताबिक 35-40 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने बजट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है.

फिर भी अगर इस बजट को ही मानें तो फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 2 दिनों में 16 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ने के बाद कुल कमाई पूरे बजट के आधे हिस्से की ओर बढ़ रही है.

हिट होने के लिए कितना कमाना होगा 'कांथा' को

फिल्म अगर 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती है तो ये हिट फिल्मों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी. फिल्म को बेशक अभी दर्शक मिल रहे हैं लेकिन मंडे टेस्ट के बाद पता चलेगा कि फिल्म कितना लंबा समय बॉक्स ऑफिस पर टिक पाती है.

भाग्यश्री बोरसे, राणा दग्गुबाती और दुलकर की फिल्म को हिट होने के लिए फिलहाल 40 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.