परीक्षा पे चर्चा 2026, 9वें संस्करण में कैसे करें रजिस्ट्रेशन और कौन ले सकता है हिस्सा
परीक्षा पे चर्चा 2026 का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है. पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद कर परीक्षा तनाव कम करने के टिप्स देते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विद्यार्थियों, टीचर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ मिलकर पढ़ाई, बच्चों के विकास और परीक्षा के दौरान तनाव को कम करने जैसे मुद्दों पर टिप्स देते हैं. यह कार्यक्रम भारत में काफी लोकप्रिय हो चुका है.
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावक ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. अगर आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, तो 11 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जरूरी है. तय समय के बाद आप इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे.
परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम में भाग कैसे लें?
‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा MyGov पोर्टल पर आयोजित की जा रही है. सभी प्रतिभागियों को 1 जनवरी से 11 जनवरी के बीच MyGov पोर्टल पर बहुविकल्पीय यानी MCQ ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. इसी परीक्षा के आधार पर प्रतिभागियों को ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा.
इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स अपने सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं और उनसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं. इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं. इसके साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स भी MCQ परीक्षा देकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है.
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको innovateindia1.mygov.in/ppc-2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा.
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए ‘Participate Now’ विकल्प पर क्लिक करें.
- अब अपनी कैटेगरी चुनें, जैसे स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट्स.
- कैटेगरी चुनने के बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और OTP के जरिए वेरिफाई करें.
- इसके बाद अपनी प्रोफाइल भरें, जिसमें स्कूल, कक्षा और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.
- सभी जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन परीक्षा दें.
- परीक्षा पूरी होने के बाद फॉर्म सबमिट करें, जिसकी पुष्टि आपको होम स्क्रीन पर मिल जाएगी.
परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम की उपलब्धियां
शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में 153 देशों के टीचर्स और करीब 245 देशों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया था. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी के कारण इस कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था.
