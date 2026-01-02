Beer Vs Whiskey Which Is Healthier: शराब के बारे में कहा जाता है कि यह सेहत के लिए खराब होता है. एक्सपर्ट के अनुसार, शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है. हालांकि, प्राचीन समय में आधुनिक दवाओं की अनुपस्थिति में कुछ मादक पेयों का सीमित मात्रा में औषधीय उपयोग किया जाता था, क्योंकि उनमें मौजूद तत्वों को लाभकारी माना जाता था. बियर और व्हिस्की दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली शराबों में शामिल हैं, लेकिन सवाल यही है कौन-सी ज्यादा नुकसान करती है?. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

कौन सी शराब कम खराब?

बियर में आमतौर पर 4 से 6 प्रतिशत अल्कोहल होता है, जबकि व्हिस्की में करीब 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है. बियर हल्की होने के कारण लोग इसे ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं, वहीं व्हिस्की कम मात्रा में ही असर दिखा देती है. एक्सपर्ट के अनुसार, दोनों ही मामलों में संयम जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कुल अल्कोहल इनटेक बढ़ जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है.

कैलोरी के हिसाब से कौन खराब?

कैलोरी की बात करें तो बियर में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है. एक पिंट बियर में करीब 150 से 200 कैलोरी होती हैं, जबकि 30 एमएल की एक शॉट व्हिस्की में लगभग 70 कैलोरी होती है और इसमें कार्ब्स भी नहीं होते. वजन बढ़ने के लिहाज से बियर का नियमित सेवन ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, हालांकि कम कैलोरी होने के बावजूद व्हिस्की को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता.

इसको लेकर क्या कहती हैं रिसर्च?

कुछ अध्ययनों में बियर को पॉलीफेनॉल और बी-विटामिन्स का स्रोत बताया गया है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, व्हिस्की में एलैजिक एसिड नाम का एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है, जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक माना जाता है. हालांकि का कहना है कि ऐसे फायदे तभी संभव हैं, जब इनका सेवन दवा की तरह बेहद सीमित मात्रा में किया जाए. हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, शराब एक साथ दवा और जहर दोनों की तरह काम कर सकती है और फर्क इसकी मात्रा से तय होता है. सीमित मात्रा में सेवन से दिल और ब्लड फ्लो पर कुछ पॉजिटिव असर दिख सकता है, लेकिन ज्यादा शराब पीना समय से पहले मौत, लिवर और दिल की बीमारियों का बड़ा कारण बनता है.

डब्लूएचओ की चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शराब एक जहरीला और लत लगाने वाला पदार्थ है और इसे कैंसर पैदा करने वाले तत्वों की सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है. शराब कम से कम सात तरह के कैंसर से जुड़ी पाई गई है, जिनमें ब्रेस्ट और आंतों का कैंसर भी शामिल है. संगठन का साफ कहना है कि जितनी ज्यादा शराब पी जाएगी, नुकसान उतना ही बढ़ेगा.

