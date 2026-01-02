हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Beer Vs Whiskey Health Comparison: व्हिस्की या बियर, कौन-सी अल्कोहॉलिक ड्रिंक आपकी सेहत के लिए कम खतरनाक?

Beer Vs Whiskey Health Comparison: व्हिस्की या बियर, कौन-सी अल्कोहॉलिक ड्रिंक आपकी सेहत के लिए कम खतरनाक?

Is Any Amount Of Alcohol Safe: व्हिस्की और बियर दोनों को पूरी में काफी लोग पीना पसंद करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों में से आपको लिए कौन सा कम नुकसानदायक है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Beer Vs Whiskey Which Is Healthier: शराब के बारे में कहा जाता है कि यह सेहत के लिए खराब होता है. एक्सपर्ट के अनुसार, शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है. हालांकि, प्राचीन समय में आधुनिक दवाओं की अनुपस्थिति में कुछ मादक पेयों का सीमित मात्रा में औषधीय उपयोग किया जाता था, क्योंकि उनमें मौजूद तत्वों को लाभकारी माना जाता था. बियर और व्हिस्की दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली शराबों में शामिल हैं, लेकिन सवाल यही है कौन-सी ज्यादा नुकसान करती है?. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में. 

कौन सी शराब कम खराब?

बियर में आमतौर पर 4 से 6 प्रतिशत अल्कोहल होता है, जबकि व्हिस्की में करीब 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है. बियर हल्की होने के कारण लोग इसे ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं, वहीं व्हिस्की कम मात्रा में ही असर दिखा देती है. एक्सपर्ट के अनुसार, दोनों ही मामलों में संयम जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कुल अल्कोहल इनटेक बढ़ जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है. 

कैलोरी के हिसाब से कौन खराब?

कैलोरी की बात करें तो बियर में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है. एक पिंट बियर में करीब 150 से 200 कैलोरी होती हैं, जबकि 30 एमएल की एक शॉट व्हिस्की में लगभग 70 कैलोरी होती है और इसमें कार्ब्स भी नहीं होते. वजन बढ़ने के लिहाज से बियर का नियमित सेवन ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, हालांकि कम कैलोरी होने के बावजूद व्हिस्की को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता.

इसको लेकर क्या कहती हैं रिसर्च?

कुछ अध्ययनों में बियर को पॉलीफेनॉल और बी-विटामिन्स का स्रोत बताया गया है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, व्हिस्की में एलैजिक एसिड नाम का एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है, जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक माना जाता है. हालांकि  का कहना है कि ऐसे फायदे तभी संभव हैं, जब इनका सेवन दवा की तरह बेहद सीमित मात्रा में किया जाए. हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, शराब एक साथ दवा और जहर दोनों की तरह काम कर सकती है और फर्क इसकी मात्रा से तय होता है. सीमित मात्रा में सेवन से दिल और ब्लड फ्लो पर कुछ पॉजिटिव असर दिख सकता है, लेकिन ज्यादा शराब पीना समय से पहले मौत, लिवर और दिल की बीमारियों का बड़ा कारण बनता है.

डब्लूएचओ की चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शराब एक जहरीला और लत लगाने वाला पदार्थ है और इसे कैंसर पैदा करने वाले तत्वों की सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है. शराब कम से कम सात तरह के कैंसर से जुड़ी पाई गई है, जिनमें ब्रेस्ट और आंतों का कैंसर भी शामिल है. संगठन का साफ कहना है कि जितनी ज्यादा शराब पी जाएगी, नुकसान उतना ही बढ़ेगा.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 02 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Beer Vs Whiskey Health Comparison Is Beer Healthier Than Whiskey Beer Vs Whiskey Calories
Embed widget