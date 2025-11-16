अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. इसके सामने पहले से मौजूद फिल्में चाहे वो हक हो या थामा और एक दीवाने की दीवानियत, सबकी कमाई बहुत तेजी से घट चुकी है क्योंकि अब ज्यादा दर्शक अजय देवगन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जा रहे हैं.

14 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म को आज थिएटर्स में तीसरा दिन है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर अजय देवगन की साल 2025 में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया और दूसरे दिन की कमाई उससे भी ज्यादा हुई. वहीं तीसरे दिन फिल्म को छुट्टी का फायदा मिलता दिख रहा है.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हिसाब-किताब रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये का और फिर दूसरे दिन 12.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

वहीं आज तीसरे दिन 5:05 बजे तक 7.41 करोड़ कमाते हुए फिल्म ने टोटल 28.41 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. आज का आंकड़ा अभी शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'दे दे प्यार दे 2' ने बजट का कितना हिस्सा निकाला?

फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को बनाने में करीब 100 करोड़ का खर्च आया है और सैक्निल्क के अनुसार 2 दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 35.25 करोड़ रुपये हो चुका है.

इस कलेक्शन में आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में ही बजट का आधा हिस्सा निकालने के करीब पहुंच चुकी है.

'दे दे प्यार दे 2' वीकेंड कलेक्शन के मामले में बनी चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म

इस साल रिलीज हुई रोमांटिक फिल्मों में ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अजय देवगन की हालिया रिलीज चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इस साल की टॉप 5 ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन वाली फिल्मों की लिस्ट यहां है-

सैयारा- 84.50 करोड़

एक दीवाने की दीवानियत- 48.34 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 32.12 करोड़

दे दे प्यार दे 2- 28.41 करोड़

भूल चूक माफ- 28.71 करोड़

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में

अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लव रंजन ने लिखा है. अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत और आर माधवन भी अहम रोल में हैं. जावेद जाफरी भी अपने बेटे मीजान जाफरी के साथ फिल्म में कॉमेडी करते दिखे हैं.