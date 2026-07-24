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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan BO Collection: 'जन नायकन' ने बनाया 2026 का ये बड़ा रिकॉर्ड, 'करुप्पु' समेत 16 फिल्मों को चटाई धूल

Jana Nayagan BO Collection: 'जन नायकन' ने बनाया 2026 का ये बड़ा रिकॉर्ड, 'करुप्पु' समेत 16 फिल्मों को चटाई धूल

Jana Nayagan Box Office Collection: थलपाति विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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Jana Nayagan Box Office Collection: थलापति विजय स्टारर फिल्म 'जन नायकन' पिछले 7 महीनों से सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी हुई थी. इसे लेकर काफी बवाल भी मचा हुआ था. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. तमाम विवादों और बहस के बाद फिल्म को अब सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है. ये थिएटर में आते ही छा गई है. फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'जन नायकन' का पहले दिन का कलेक्शन (Jana Nayagan Box office Collection Day 1)

फिल्म 'जन नायकन' को काफी पसंद किया जा रहा है. थलापति विजय इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से स्क्रीन पर छा गए हैं. बतौर सीएम ऑफ तमिलनाडु उनकी फिल्म को रिलीज किया गया है.
- कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 41 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.
- जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 78.38 करोड़ रहा. 

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2026 की तमिल की हाईएस्ट ओपनर बनी 'जन नायकन'

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये 41 करोड़ नेट कलेक्शन के बाद 2026 की तमिल की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसने इस साल रिलीज हुई करीब 16 तमिल फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. 

'जन नायकन' ने 16 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

1. इद्यम मुरली- 1.9 करोड़
2. गट्टा कुश्ती 2- 2.7 करोड़
3. कॉन सिटी- 0.75 करोड़
4. नुरु सामी- 0.69 करोड़
5. परिमाला एंड कंपनी- 1.6 करोड़
6. ब्लास्ट- 1.25 करोड़
7. करुप्पु- 15.5 करोड़
8. कारा- 6.2 करोड़
9. लव इंश्योरेंस कंपनी- 6.85 करोड़
10. हैप्पी राज- 0.65 करोड़
11. यूथ- 3.65 करोड़
12. ताई किज्झवी- 2.65 करोड़
13. विद लव- 1.6 करोड़
14. थलाइवर थंबी थलाइमिल- 1.5 करोड़
15. वा वातियार- 1.65 करोड़
16. पराशक्ति- 12.35 करोड़

यह भी पढ़ें: CM विजय ही नहीं... फिल्मों की चमक छोड़ जनता की सेवा में उतरे ये 7 स्टार्स

'जन नायकन' बनी विजय की चौथी बड़ी ओपनर

फिल्म 'जन नायकन' थलापति विजय की चौथी टॉप ओपनर बन चुकी है. देखिए लिस्ट...
1. लियो- 64.8 करोड़
2. बीस्ट- 49.3 करोड़
3. द ग्रेटेट ऑफ ऑल टाइम- 44 करोड़
4. जन नायकन- 41 करोड़
5. सरकार- 35.65 करोड़

'जन नायकन' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'जन नायकन' के बारे में बात की जाए तो ये एक तमिल पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे 23 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. इसमें अभिनेता जोसेफ विजय लीड रोल में हैं, जो कि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं. विजय की इस फिल्म को उनकी आखिरी माना जा रहा है. इसका निर्देशन एच विनोथ ने किया है और फिल्म में लीड रोल में बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे एक्टर भी हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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