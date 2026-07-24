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Dhamaal 4 Box office Collection: 14 दिन और कमाई 185 करोड़, 'धमाल 4' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

Dhamaal 4 BO Collection: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज को 14 दिन हो चुके हैं और ये 150 करोड़ के करीब पहुंच गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने वर्ल्डवाइड कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमा लिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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Dhamaal 4 Box office Collection: अजय देवगन स्टारर फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज को 14 दिनों का वक्त हो चुका है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर आज भी जलवा बरकरार है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी बंपर कमाई कर ली है. ऐसे में चलिए बताते हैं मूवी ने कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमा लिया है.

'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' ने पहले हफ्ते 96 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस पर ऑक्यूपेंसी भी कमाल की दर्ज की गई है. दूसरे हफ्ते फिल्म ने 40.65 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने 14वें दिन 2.15 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 136.65 करोड़ हो चुका है. 

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इतना ही नहीं, फिल्म ने ओवरसीज में 22.85 करोड़ तो वर्ल्डवाइड 185.39 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म की धांसू कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म बजट भी वसूल कर चुकी है.

'धमाल 4' ने कितने प्रतिशत कमाया प्रॉफिट?

इसके साथ ही अगर फिल्म 'धमाल 4' के प्रॉफिट की बात की जाए तो वर्ल्डवाइड इसने 185.39 करोड़ का बिजनेस कर लिया है जबकि कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 150 करोड़ के करीब है तो इस लिहाज से फिल्म 23.59% प्रॉफिट कमा चुकी है और अभी भी इसकी कमाई जारी है.

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बहरहाल, फिल्म 'धमाल 4' के बारे में बात की जाए तो इसमें अजय देवगन के साथ ही रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ये बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी किस्त है. इसमें हजारों साल पुराने खजाने की भागमभाग को दिखाया गया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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