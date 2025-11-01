हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Friday Box Office Collection: 'बाहुबली द एपिक' ने आते ही बिगाड़ा 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत' का खेल, जानें- फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट?

Friday Box Office Collection: 'बाहुबली द एपिक' ने आते ही बिगाड़ा 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत' का खेल, जानें- फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट?

Friday Box Office Collection 31October: इस फ्राइडे को एक बार फिर कई नई और पुरानी फिल्मों के बीच कमाई के लिए जंग हुई है. जानते हैं किसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में द ताज स्टोरी से लेकर बाहुबली द एपिक तक कई फिल्में रिलीज हुई. वहीं थिएटर में पहले से ही थामा और एक दीवाने की दीवानियत के साथ ही एक महीने पुरानी कांतारा चैप्टर 1 भी मौजूद है. ऐसे में शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर इन नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों में से किसने बाजी मारी और किसका कलेक्शन ज्यादा रहा? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं.

बाहुबली द एपिक ने शुक्रवार को कितनी की कमाई  
एसएस राजामौली निर्देशित बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के कंबाइंड एडिट वर्जन ‘बाहुबली द एपिक’ ने 31 अक्टूबर, शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी. इसे रिलीज के पहले दिन दर्शकों से खूब प्यार मिला और इस एपिक मास्टरपीस को देख ऑडियंस रोमांच से भर उठी. इसी के साथ ‘बाहुबली द एपिक’ ने शानदार शुरुआत की है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बाहुबली द एपिक’ ने 9.25 करोड़ से ओपनिंग की थी.
  • वहीं स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म ने 1.15 करोड़ कमाए थे.
  • इसी के साथ ‘बाहुबली द एपिक’ की शुक्रवार को यानी पहले दिन की कमाई 10.40 करोड़ रुपये हो गई है.

द ताज स्टोरी ने शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन
परेश रावल की लेटेस्ट फिल्म, 'द ताज स्टोरी', 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित, यह फिल्म ताजमहल के अंदर बंद 22 कमरों के रहस्य को उजागर करती है और उस इतिहास पर सवाल उठाती है जिस पर लोग लंबे समय से विश्वास करते आए हैं. परेश रावल के साथ, फिल्म में ज़ाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास और स्नेहा वाघ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'द ताज स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन, शुक्रवार को  1.04 करोड़ रुपये (भारत में कुल) हैं.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें ऑफिशियल डाटा आने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

थामा ने दूसरे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' ने 21 अक्टूबर को दिवाली पर रिलीज़ रिलीज हुई थी. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी के साथ इसने रिलीज के 10 दिनों के एक्स्टेंडेड पहले वीक में 108.4 करोड़ रुपये कमाए.

  • वहीं इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने 11वें दिन 3 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसकी कुल 11 दिनों की कमाई 111.40 करोड़ रुपये हो गई है.

एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे शुक्रवार कितनी की कमाई?
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. मिलाप जावेरी निर्देशित इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 55.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार य़ानी 11वें दिन 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
  • इसी के साथ इसकी 11 दिनों की कुल कमाई 57.65 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा चैप्टर 1’ ने 5वें शुक्रवार कितना किया कलेक्शन
ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया है. रिलीज का एक महीना पूरा कर चुकी ये फिल्म अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाब हो रही है और करोड़ो में ही कमाई कर रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 147.85 करोड़ रहा. वहीं तीसरे हफ्ते में इसने 78.85 करोड़ और चौथे हफ्ते में 37.6 करोड़ की कमाई की.

  • वहीं इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’  घरेलू बॉक्स ऑफिस रिलीज के 5वें फ्राइडे यानी 30वें दिन 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’ की 31 दिनों की कुल कमाई अब 603.45 करोड़ रुपये हो गई है.
Published at : 01 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Kantara Chapter 1 The Taj Story Ek Deewane Ki Deewaniyat Baahubali The Epic Thamma
