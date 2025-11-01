ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है. वहीं अपने सफल अभिनय करियर की बदौलत, ऐश्वर्या राय न केवल फेम हासिल किया है, बल्कि खूब दौलत भी कमाई है. बच्चन फैमिली की ये बहू काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं. चलिए यहां जानते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन कितनी अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी हैं?

कितनी है ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ?

1 नवंबर 1973 को जन्मी ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया और उनका करियर काफी सफल रहा. वहीं अब सियासत डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री हैं. उनकी एक्स्पेक्टेड नेटवर्थ 900 करोड़ रुपये है. अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली, एक्ट्रेस बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं.

न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री अपनी हर फिल्म से लगभग 10 करोड़ बतौर फीस चार्ज करती हैं.

एक्टिंग के अलावा ऐश्वर्या राय हाई एंड इंडियन और इंटरनेशन ब्रांड्स को एंड्रोस करने से भी 6-7 करोड़ रुपये कमाती हैं.

अभिनय और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा, ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा है.

अपने शानदार इनवेस्टमेंट की बदौलत, उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल बिजनेसवुमन में से एक माना जाता है.

रियल एस्टेट की बात करें तो उनके पास कई आलीशान प्रॉपर्टीज हैं.

वह वर्तमान में मुंबई के बांद्रा में एक लग्जरी बंगले में रहती हैं, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

दुबई के सैंक्चुअरी फॉल्स में जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स में भी उनके पास एक शानदार विला है, जो उनके आलीशान जीवन जीने के शौक को दर्शाता है.

ऐश्वर्या राय बच्चन वर्क फ्रंट

28 सालों से भारतीय सिनेमा का हिस्सा रहीं ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार मणिरत्नम की 2023 में आने वाली तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन: II में नजर आई थीं. ऐश्वर्या पिछले सात सालों से बॉलीवुड से दूर हैं। उनकी आखिरी हिंदी रिलीज़ फन्ने खां (2018) थी, फिल्मों में एक्टिव न होने के बावजूद, पूर्व मिस वर्ल्ड भारत की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. इस लिस्ट में उनका दूसरा नंबर है.

बता दें कि ऐश्वर्या ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. वह जोधा अकबर, हम दिल दे चुके सनम, हम किसीसे कम नहीं, देवदास, धूम 2 सहित कई शादनार फिल्मों में काम कर चुकी हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐश्वर्या राय की शादी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से हुई है. इस जोड़े की एक बेटी है, आराध्या बच्चन. दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन उनके ससुराल वाले हैं।