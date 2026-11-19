एक्टर आमिर खान अक्सर खबरों में बने रहते हैं. अब एक्टर ने मुंबई के अपने 3 लग्जरी अपार्मेंट्स को लीज पर दे दिया है. रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने 4 साल के लिए ये अपार्टमेंट लीज पर दिए हैं.

CRE Matrix के मुताबिक, आमिर खान ने तीनों अपार्टमेंट 38 लाख रुपये प्रति महीने किराए पर लीज पर दिए हैं. सीजन्स एवेन्यूज प्रॉपर्टीज और आमिर खान के बीच हुए 'लीव एंड लाइसेंस' एग्रीमेंट में 14वीं, 12वीं और 11वीं मंजिल पर स्थित तीन अपार्टमेंट शामिल हैं. इनका कार्पेट एरिया 6,200 वर्ग फुट, 3,000 वर्ग फुट और 3,000 वर्ग फुट है. इन तीनों अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया 12,200 वर्ग फुट है. ये अपार्टमेंट सांताक्रूज़ (वेस्ट) के नॉर्थ एवेन्यू में स्थित हैं.

आमिर खान को मिलेगा इतना किराया

सबसे बड़े अपार्टमेंट का प्रति महीना किराया 20 लाख रुपये है. बाकी दोनों अपार्टमेंट का किराया 9-9 लाख रुपये प्रति महीना है. एग्रीमेंट की अवधि 48 महीने है. 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2030 तक के लिए एग्रीमेंट हुआ है. किराए में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा 38 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है. ये एक महीने के किराए के बराबर है.

बता दें कि 2025 में आमिर खान ने मुंबई पाली हिल स्थित 4 अपार्टमेंट को लीज पर दिया था. इनका किराया 24.5 लाख प्रति महीना है.

आमिर खान का प्रॉपर्टी इंवेस्टमेंट

आमिर खान के प्रॉपर्टी इंवेस्टमेंट की बात करें तो उनके पास पाली हिल में प्रॉपर्टी है. उन्होंने 9.75 करोड़ में Bella Vista अपार्टमेंट खरीदा था. इसके अलावा बांद्रा में भी उनका एक सी-फेसिंग अपार्टमेंट है. पंचगनी में भी आमिर खान के पास एक अपार्टमें है.

पर्सनल लाइफ में आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को तीसरी शादी की. उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर मैरिज की. इस शादी में फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त शामिल हुए. सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें वायरल हुईं. आमिर ने पहले शादी रीना दत्ता के साथ की थी. वहीं दूसरी शादी किरण राव के साथ हुई. आमिर की ये दोनों शादी चली नहीं और उन्होंने तलाक ले लिया. आमिर खान के 3 बच्चे हैं. पहली शादी से आयरा और जुनैद खान. वहीं दूसरी शादी से आजाद हैं.