रणबीर कपर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही थी. इसके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था वहीं, तीसरे फ्राइडे को इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. बॉक्स ऑफिस पर जहां इसका बोलबाला देखने के लिए मिल रहा था वहीं, इसकी कमाई अभी तक सिंगल डिजिट में ही चल रही है.

'रामायण' की कमाई अक्सर शाम 6 बजे तक डबल डिजिट में अच्छी खासी कमाई कर लेती थी लेकिन दूसरे वीक में आते ही फिल्म की कमाई में हर दिन गिरावट देखी गई. तीसरे फ्राइडे को करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'रामायण' का डे-16 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- फिल्म ने फर्स्ट वीक में 564.60 करोड़ और दूसरे वीक में 299.15 करोड़ का कारोबार किया था.

- जहां 15वें दिन फिल्म ने 19.35 करोड़ कमाए थे वहीं, 16वें दिन शाम 6 बजे तक इसका आधा भी नहीं कमा पाई है.

- फिल्म ने तीसरे फ्राइडे को 7.91 करोड़ बिजनेस अभी तक किया है. इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 871.66 करोड़ हो चुका है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-16 7.91 करोड़ (शाम 6.30 बजे तक) 14.0% टोटल कलेक्शन 871.66 करोड़

इन दो बड़ी फिल्मों ने बिगाड़ा 'रामायण' का खेल

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही थी लेकिन इस फ्राइडे सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों को रिलीज किया गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसकी कमाई पर असर पड़ा है. आपको बता दें कि धनुष की तमिल फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को रिलीज किया गया, जिसने शाम 6 बजे तक 'रामायण' से ज्यादा 11.20 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

वहीं, थिएटर में हॉलीवुड फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' को भी रिलीज किया गया है, जिसने सैकनिल्क के अनुसार, शाम 6 बजे तक 55 लाख का बिजनेस किया है. इन दोनों ही फिल्मों का असर 'रामायण' की कमाई पर पड़ता नजर आ रहा है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे. ऐसे में देखना होगा कि तीसरे फ्राइडे को नितेश तिवारी की 'रामायण' कितनी कमाई कर पाती है?