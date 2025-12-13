हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटे अबराम संग फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी से मिले शाहरुख खान, पहले मिलाया हाथ फिर की खूब बात, वीडियो वायरल

बेटे अबराम संग फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी से मिले शाहरुख खान, पहले मिलाया हाथ फिर की खूब बात, वीडियो वायरल

SRK Met With Messi: शाहरुख खान ने शनिवार की सुबह अपने बेटे अबारम संग फुटबॉल के महान प्लेयर लियोनेल मेस्सी से मुलाकात की. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Dec 2025 01:15 PM (IST)
फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम से अपनी 70 फुट ऊंची प्रतिमा को वर्चुअली रिवील किया. इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी मौजूद रहे इस दौरान सुपरस्टार का छोटा बेटा अबराम भी उनके साथ था. उनकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

मेस्सी से मिलकर खुश हुए शाहरुख खान के बेटे अबराम
फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी के दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं. शाहरुख खान के बेटे अबराम खान भी उनके बहुत बड़े फैन हैं. वहीं जब आज, शनिवार को मेस्सी भारत पहुंचे तो किंग खान अपने बेटे संग उनसे मुलकाता करने के लिए पहुंच गए. अपने आइकन से मिलकर अबराम काफी खुश नजर आए. उनके चेहरे की चमक इस बात को बयां कर रही थीं. वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार ने भी अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बातचीत भी की. ये देखकर फुटबॉल और सिनेमा दोनों के फैंस खुशी से उछल पड़े.

 

शाहरुख संग उनकी मैनेजर भी मेस्सी से मिलीं
गौरतलब है कि कि लियोनेल मेस्सी से मिलने के लिए शाहरुख खान के साथ उनके बेटे अबराम ही नहीं बल्कि मैनेजर पूजा ददलानी भी अपनी बेटी संग पहुंची थीं. उनकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

वहीं शाहरुख खान और मेस्सी को एक साथ स्टेज पर देखकर फैंस भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, " 2 लीजेंड वन फ्रेम." एक और ने लिखा, " शाहरुख खान ने मेस्सी से मुलाकात की, वीडियो ऑफ द डे, इंडियन सिनेमा के किंग ने फुटबॉल के गोट से मुलाकात." 

 

शाहरुख खान वर्क फ्रंट
इन सबके बीच शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की अपकमिंग फिल्म किंग है. इस मच अवेटेड फिल्म में वे अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी अहम रोल में दिखेंगे. 

Published at : 13 Dec 2025 01:15 PM (IST)
