सबसे बढ़िया विजुअल्स वाली 4 हॉलीवुड मूवीज को टक्कर दी इन 3 साउथ मूवीज ने

हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में बनाई जाती हैं. लेकिन उनमें सिर्फ कुछ चुनिंदा फिल्मों को ही दर्शक याद रखते हैं. किसी की कहानी ऑडियंस के दिल में बस जाती है तो किसी के किरदार. लेकिन आज हम आपको उन 7 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दर्शकों के लिए भी बहुत खास रहा. इन फिल्मों के विजुअल्स देख आप भी खुद को इन मास्टरपीस के तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे.

इन फिल्मों में दिखा कमाल का विजुअल इफेक्ट्स

1. कल्कि 2898 एडी

अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण की ये मल्टीस्टारर फिल्म बीते साल रिलीज हुई थी. फिल्म ने जबरदस्त कमाई कर मेकर्स को भी चौंका दिया. लेकिन फिल्म के हिट होने में कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने अहम योगदान दिया जिसमें से एक इसके विजुअल इफेक्ट्स भी हैं.

मेकर्स ने इस फिल्म के वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर बेहतरीन काम किया है जिसकी प्रशंसा ऑडियंस ने भी जमकर की थी. अमर उजाला ने तेलुगु 123 के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस मल्टीस्टारर फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को बनाने में 150 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं. 'कल्कि 2898 एडी ' के फाइट सीक्वेंसेस के साथ कई सींस में वीएफएक्स का जबरदस्त यूज देखा गया है.



2. सालार

प्रभास की इस फिल्म में भी कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स देखे गए हैं. खानसार के शहर के निर्माण की स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए मेकर्स ने जबरदस्त तरीके से ऑडियंस को दिखाया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास की इस फिल्म को डार्क एंगल टेक्नोलॉजी के साथ शूट किया गया है जिससे इसका थिएट्रिकल एक्सपीरियंस और भी खास बन जाए.

इस टेक्नोलॉजी में ज्यादातर फिल्म के शॉट्स में डार्क शेड विजुअल्स देखने को मिलते हैं जिससे क्राइम और हॉरर फिल्मों का विजुअल अपियरेंस एक लेवल और अपग्रेड होता है. ऐसी कमाल की हॉलीवुड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मेकर्स ने वाकई ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया है.



3. बाहुबली

एस एस राजामौली ने अपने विजन से एक मास्टरपीस का क्रिएशन किया था. 'बाहुबली: द बिगनिंग', द कॉन्क्लूजन और द एपिक तीनों ही फिल्मों में आपको ऐसा जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेगा जिसके बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

2015 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा स्पेशल इफेक्ट्स देख फैंस भी दंग रह गए थे. 'बाहुबली : द एपिक में आज के जमाने के सभी फॉर्मेट्स IMAX और 4D वर्जन देखे गए हैं. 3D प्रिंटिंग और VFX का इस्तेमाल कर मेकर्स ने मूवी देखने का एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए खास बना दिया.



4. ड्यून पार्ट 2

साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर ही स्पेशल इफेक्ट्स का जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है. ऐसी ही एक फिल्म इस लिस्ट में भी शामिल है. सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर ने अपने जबरदस्त टैलेंट से फिल्म देखने का एक्सपीरियंस बढ़िया बना दिया.

इस मूवी में वीएफएक्स का इस्तेमाल इंटेंस एक्शन सीन्स और क्रिएचर एनीमेशन के लिए किया गया है तो वहीं एक्टर इमर्शन को बढ़ाने के लिए फिल्ममेकर्स ने प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है.



5. 300 और 300 राइज ऑफ एम्पायर

दोनों ही फिल्मों में भरभर के स्पेशल इफेक्ट्स का यूज देखने को मिलता है. ग्रीन स्क्रीन्स, डिजिटल एनवायरनमेंट्स और कम्पोस्टिंग के इस्तेमाल से फिल्म का लेवल काफी बढ़ गया है. अगर आप भी इन दोनों फिल्मों को देखते हैं तो मेकर्स की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. बैटल सीन और कैरेक्टर डेवलपमेंट का एहसास और भी खास बनाने के लिए इन स्पेशल इफेक्ट्स को फिल्म में अच्छे तरीके से मेकर्स ने फिल्म में यूज किया है.



6. स्पाइडरमैन: अक्रॉस द स्पाइडर वर्स

एनीमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स के यूज से इस फिल्म को देखने का अनुभव बेहद दिलचस्प होगा. मेकर्स ने हर एक किरदार को स्पेशल इफेक्ट्स के यूज से जीवंत कर दिया है. यूनिक स्टाइल और एनीमेशन का इस्तेमाल करते हुए ओवरऑल ये फिल्म किसी मास्टरपीस से कम नहीं.