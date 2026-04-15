कॉलेज फेस्ट में फरहान अख्तर ने आशा भोंसले को दिया खास ट्रिब्यूट, 'दम मारो दम' पर झूम उठी भीड़

म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही. उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री के साथ-साथ देश भी शोक में डूबा हुआ है. सभी उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं. हाल ही में सिंगर फरहान अख्तर ने एक कॉलेज फेस्ट में ऐसा पल बनाया जो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शकों के दिलों को गहराई से छू गया.

फरहान अख्तर ने आशा भोंसले को दिया ट्रिब्यूट

अपने एनर्जेटिक स्टेज प्रजेंस के लिए मशहूर फरहान ने अपने कॉन्सर्ट के बीच में रुककर दिग्गज गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी. अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट की भावना को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लेजेंड आशा भोसले की याद में. कल रात में हम सभी एक साथ इकट्ठा हुए, ताकि आशा जी को श्रद्धांजलि दे सकें.

उन्होंने आगे लिखा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हजारों स्टुडेंट्स को उनके संगीत के लिए प्यार और सम्मान दिखाते देखना वाकई शानदार था. उन्हें सेलिब्रेट करना ही उन्हें याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका है.

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शेयर की गई इन तस्वीरों में देखा जा सकते है कि कॉन्सर्ट में आशा भोसले की फोटो भी लगी हुई है. वहीं फरहान ने आशा भोसले एक मशहूर गाना 'दम मारो दम' भी गाया, जिससे पूरा माहौल जोश से भर गया. दर्शकों ने भी इसे खूब सराहा और ज़ोरदार तालियों से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उनका ये ट्रिब्यूट इस बात की याद दिलाता है कि आशा भोसले जैसी दिग्गज कलाकारों का असर हर पीढ़ी के कलाकारों पर बना रहता है.

फरहान अख्तर की इस पोस्ट पर फैंस के साथ साथ कई सेलेब्स भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. जनाई भोसले में हार्ट इमोजी शेयर किए. वहीं सब पटौदी भी पोस्ट पर प्यार लुटाया.

फरहान अख्तर का वर्क फ्रंट

फरहान अख्तर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार '120 बहादुर' में नजर आए थे और अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट ‘The Beatles- A Four-Film Cinematic Event’ की तैयारी कर रहे हैं. एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर के तौर पर वो लगातार अपने काम को बैलेंस कर रहे हैं.