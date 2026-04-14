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एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के 7 साड़ी लुक्स, हर लुक में आती है रॉयल वाइब, देखें तस्वीरें
Rekha saree looks: दिग्गज एक्ट्रेस रेखा अपने साड़ी लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. उनका स्टाइल हर किसी को कायल कर देता है. आइए देखते हैं उनके कुछ साड़ी लुक्स, जो आपका दिल जीत लेंगे.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा अपने रॉयल और एलीगेंट साड़ी लुक्स के लिए जानी जाती हैं. जहां भी वह जाती हैं, उनका स्टाइल सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. हर तस्वीर में उनका ग्रेस और क्लासिक अंदाज साफ नजर आता है. उनकी खूबसूरती और लुक्स देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है. आइए देखे हैं उनके कुछ बेहतरीन साड़ी लुक्स
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Published at : 14 Apr 2026 07:26 PM (IST)
Tags :Rekha
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