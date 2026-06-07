एआर रहमान का ऑफर ठुकराना फरहान अख्तर को पड़ा भारी? बोलें- उसके बाद कभी फोन नहीं आया

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAR रहमान के लिए गाना गाने से फरहान अख्तर ने कर दिया था इनकार, याद किया किस्सा, कहा- फिर कभी उनका फोन नहीं आया

AR रहमान के लिए गाना गाने से फरहान अख्तर ने कर दिया था इनकार, याद किया किस्सा, कहा- फिर कभी उनका फोन नहीं आया

फरहान अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एआर रहमान से जुड़ा एक किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने रहमान का गाना गाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फिर कभी उनका फोन नहीं आया.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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फरहान अख्तर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड कलाकारों में गिने जाते हैं. एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग और सिंगिंग के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फरहान ने संगीतकार एआर रहमान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया और बताया कि उन्होंने एक बार उनके लिए गाना गाने से मना कर दिया था.

एआर रहमान का ऑफर ठुकराना फरहान अख्तर को पड़ा भारी? 
फरहान अख्तर ने आप की अदालत में बताया कि एक बार उन्होंने एआर रहमान के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया था. उन्होंने बातचीत में कहा, 'फिल्म का नाम तो याद नहीं है, लेकिन गाना 'कुछ फलक जैसा' था. उस गाने का मिजाज और उसका कंपोजिशन मेरी गायकी से बिल्कुल अलग था. उस समय तक मैंने सिर्फ 'रॉक ऑन' जैसे गाने गाए थे और मुझे लगा कि इस गाने के लिए किसी अलग तरह के सिंगर की जरूरत है.'

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फरहान ने आगे कहा, 'मुझे लगा कि मैं जिस तरह की सिंगिंग करता हूं, उसमें अच्छा हूं, लेकिन ये गाना बहुत अलग था. इसलिए मैंने खुद एआर रहमान को फोन किया और उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा.'

'फिर कभी उनका फोन नहीं आया' 
उन्होंने बताया, 'बहुत कम ऐसा होता है कि एआर रहमान खुद किसी को फोन करके बोले भाई तुम तो जाने माने सिंगर हो नहीं, लेकिन फिर भी ये गाना करों. ऐसे में मुझे उन्हें मना करते हुए बहुत बुरा लग रहा था. मैंने उनसे कहा था कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे ये गाना नहीं हो पाएगा. इसके बाद उन्होंने मुझे किसी और गाने के लिए कभी फोन नहीं किया.' 

फरहान अख्तर का करियर
फरहान अख्तर बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग और सिंगिंग हर इंडस्ट्री में सफलता हासिल की है. उन्होंने साल 2001 में 'दिल चाहता है' से बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो इंडस्ट्री के सबसे सफल फिल्ममेकर्स में गिने जाने लगे. इसके बाद फरहान ने 'लक्ष्य', 'डॉन', 'रॉक ऑन!!', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' और 'भाग मिल्खा भाग' जैसी फिल्मों के जरिए अभिनय की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
A R Rahman Farhan Akhtar
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